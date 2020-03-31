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Экономика

31 марта, 22:59

Из ЕАЭС запретили вывоз круп, муки и чеснока до 30 июня

экономика еда

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) приняла решение установить временный запрет на вывоз из стран Евразийского экономического союза некоторых продовольственных товаров. Об этом сообщает ТАСС.

Комиссия ограничила экспорт репчатого лука, чеснока, репы, ряда круп и муки грубого помола.

"Их вывоз запрещается на период до 30 июня. Решение коллегии ЕЭК вступит в силу по истечении 10 дней с даты его публикации на сайте ЕЭК", – уточняется в сообщении.

Данное решение обосновали необходимостью обеспечить население достаточным количеством товаров данной категории в период сложной эпидемиологической обстановки.

Накануне, 30 марта, правительство РФ произвело изменения в распоряжении об утверждении перечня товаров первой необходимости. Новые позиции были внесены в разделы "детские товары" и "санитарно-гигиенические изделия и туалетные принадлежности".

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