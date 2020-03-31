Российские ретейлеры запретят принимать наличные деньги

11:16
Фото: depositphotos/Tiko0305
Крупные российские ретейлеры и службы доставки намерены запретить прием наличных денег в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции в России. О введении единых правил безопасности заявили в пресс-службе Wildberries.
Отмечается, что учреждения будут доставлять заказы только при условии оплаты бесконтактным способом. Согласно новым правилам, торговые залы будут закрыты, работа торговых точек будет осуществляться только в режиме непосредственно выдачи товаров, передает РИА Новости.
Согласно нововведениям, в пункты выдачи будут пускать исключительно по одному человеку. Примерочные будут закрыты. Работники организаций должны будут находиться в помещении в масках и перчатках, на стойках будут установлены санитайзеры.
Подобное соглашение поддержали и уже ввели некоторые магазины и торговые точки. Ряд организаций поддержал инициативу, но без закрытия торговых залов.
Ранее стало известно о временной приостановке работы букмекерских контор и тотализаторов. Это было сделано в целях снижения скорости распространения коронавирусной инфекции в столице.
Владимир Путин объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей в связи с угрозой распространения нового коронавируса. В Москве были отменены все развлекательные, спортивные и культурные мероприятия. Помимо этого, закрылись все кафе и рестораны.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: