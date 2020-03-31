Российские ретейлеры запретят принимать наличные деньги

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Крупные российские ретейлеры и службы доставки намерены запретить прием наличных денег в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции в России. О введении единых правил безопасности заявили в пресс-службе Wildberries.

Отмечается, что учреждения будут доставлять заказы только при условии оплаты бесконтактным способом. Согласно новым правилам, торговые залы будут закрыты, работа торговых точек будет осуществляться только в режиме непосредственно выдачи товаров, передает РИА Новости.

Согласно нововведениям, в пункты выдачи будут пускать исключительно по одному человеку. Примерочные будут закрыты. Работники организаций должны будут находиться в помещении в масках и перчатках, на стойках будут установлены санитайзеры.

Подобное соглашение поддержали и уже ввели некоторые магазины и торговые точки. Ряд организаций поддержал инициативу, но без закрытия торговых залов.

Ранее стало известно о временной приостановке работы букмекерских контор и тотализаторов. Это было сделано в целях снижения скорости распространения коронавирусной инфекции в столице.

Владимир Путин объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей в связи с угрозой распространения нового коронавируса. В Москве были отменены все развлекательные, спортивные и культурные мероприятия. Помимо этого, закрылись все кафе и рестораны.