В Москве приостановили работу букмекерских контор и тотализаторов

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

В Москве приняли решение о приостановке работы букмекерских контор, тотализаторов и пунктов приема ставок. Это сделано в целях снижения скорости распространения коронавирусной инфекции в столице, написал Сергей Собянин на своем персональном сайте.

Отмечается, что в столице ранее была приостановлена работа ресторанов, кафе, развлекательных заведений, спортивных клубов, театров и других общественных заведений города. Жителей призвали к соблюдению режима самоизоляции.

"На этом фоне работающие букмекерские конторы, тотализаторы и пункты приема ставок выглядят, мягко говоря, странно. А у некоторых людей они создают ненужный соблазн нарушить домашний режим", – говорится в сообщении.

В связи с этим с 31 марта вводится временный запрет на осуществление деятельности данными организациями. Ограничения будут действовать до особого распоряжения.

Ранее Владимир Путин объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей в связи с угрозой распространения нового коронавируса. В Москве были отменены все развлекательные, спортивные и культурные мероприятия. Помимо этого, закрылись все кафе и рестораны.

В воскресенье, 29 марта, Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по городу из-за ситуации с распространением COVID-19. В частности, мэр распорядился о соблюдении самоизоляции горожанами всех возрастов. Также москвичей обязали соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

По данным ВОЗ, в мире заражено уже более 697 тысяч человек, свыше 33 тысяч скончалось. В России зафиксировано 1836 заболевших, вылечились 66 человек, скончались 9 человек.