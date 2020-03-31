В Москве приостановили работу букмекерских контор и тотализаторов

10:26
Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов
В Москве приняли решение о приостановке работы букмекерских контор, тотализаторов и пунктов приема ставок. Это сделано в целях снижения скорости распространения коронавирусной инфекции в столице, написал Сергей Собянин на своем персональном сайте.
Отмечается, что в столице ранее была приостановлена работа ресторанов, кафе, развлекательных заведений, спортивных клубов, театров и других общественных заведений города. Жителей призвали к соблюдению режима самоизоляции.
"На этом фоне работающие букмекерские конторы, тотализаторы и пункты приема ставок выглядят, мягко говоря, странно. А у некоторых людей они создают ненужный соблазн нарушить домашний режим", – говорится в сообщении.
В связи с этим с 31 марта вводится временный запрет на осуществление деятельности данными организациями. Ограничения будут действовать до особого распоряжения.
Ранее Владимир Путин объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей в связи с угрозой распространения нового коронавируса. В Москве были отменены все развлекательные, спортивные и культурные мероприятия. Помимо этого, закрылись все кафе и рестораны.
В воскресенье, 29 марта, Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по городу из-за ситуации с распространением COVID-19. В частности, мэр распорядился о соблюдении самоизоляции горожанами всех возрастов. Также москвичей обязали соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.
По данным ВОЗ, в мире заражено уже более 697 тысяч человек, свыше 33 тысяч скончалось. В России зафиксировано 1836 заболевших, вылечились 66 человек, скончались 9 человек.
Как изменилась Москва после введения ограничений на передвижение
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