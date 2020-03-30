Правительство изменило список товаров первой необходимости

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Правительство РФ произвело изменения в распоряжении об утверждении перечня товаров первой необходимости. Об этом сообщается на официальном сайте кабмина.

Известно, что в новом документе уточнили ряд позиций. Так, из пункта "детские товары" были отдельно выделены подгузники, пеленки, шампунь, крем от опрелостей, бутылочка для кормления и соска-пустышка.

Кроме того, был уточнен список товаров "санитарно-гигиенических изделий и туалетных принадлежностей". В новой версии документа в данный раздел были включены: медицинская маска, сухие и влажные салфетки, антисептик, туалетное и хозяйственное мыло, зубные щетка и паста, туалетная бумага и гигиенические прокладки.

Отмечается, что отдельным пунктом был выделен стиральный порошок.

В документе добавляется, что региональные власти оставляют за собой право вносить изменения в список исходя из санитарно-эпидемической ситуации.

Первоначальный список товаров первой необходимости был утвержден правительством 28 марта. В перечень вошли 23 пункта, в том числе детские товары, медицинские изделия, зоотовары и бензин.

По последним данным, в России зарегистрировано 1534 случая заражения коронавирусом. За последние сутки из больниц выписали 15 человек, всего выздоровели 64 человека.