Почему в России поднялись цены на лимоны и имбирь

Стоимость лимонов на российском рынке значительно выросла

Цены на лимоны в России резко поднялись, передает телеканал Москва 24. Не исключено, что это коснется и других продуктов.

"Имбирь в Питере – 2700 за килограмм. Продавцы имбиря, у вас вообще совесть есть?" – возмущается пользовательница Сети.

Анна Баскова рассказала, что килограмм имбиря стоит две с половиной тысячи рублей. "Вы себе представляете, как обычному человеку приобрести?" – отметила она.

Цены, по мнению экспертов, взлетели из-за перебоев с поставками из Китая.

"На самом деле были некие перебои с поставками имбиря из Китая, как и лимонов из Узбекистана. Возможно, кто-то решил воспользоваться этой ситуацией", – считает начальник Управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев.

Если рост не вызван возросшим спросом, объективными экономическими причинами, будут возбуждены антимонопольные дела и наложены штрафы. Некоторые ретейлеры реагируют повышением цен каждый раз, когда рынок "лихорадит", объясняют экономисты.

А производители сейчас, скорее всего, не будут поднимать цены: покупательская способность не слишком велика. Это связано и с курсом рубля, и с общей экономической депрессией из-за коронавируса, отмечают специалисты.

"Возможно, люди будут смещать свою продукцию, традиционно это происходит в сторону курицы, в сторону мяса, которые меньше гораздо дорожают. Резкого роста цен просто не может быть, иначе произойдет стагнация потребления. Это не нужно ни переработчикам, ни предприятиям розничной торговли", – полагает исполнительный директор Рыбного союза Сергей Гудков.

Тем не менее цены могут подняться в первую очередь на продукты из-за рубежа. В закупке возможно подорожание на 15–20 процентов, говорят поставщики.

"Надо понимать, что есть целая категория фруктов и овощей экзотических, которые в принципе не растут в нашей стране и поставляются из-за границы, например личи и авокадо. По ним цена уже выросла либо вырастет в ближайшем будущем. Именно потому, что валютный курс будет влиять на закупки", – отмечает пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко.

Речь не только о деликатесах из-за границы. Российские производители работают преимущественно на иностранной технологической базе, материалы тоже закупают за рубежом. Это тоже может отразиться на ценнике.

"Основная масса производителей продуктов питания на сегодняшний день использует при производстве продуктов импортное оборудование, импортные производственные линии, импортный племенной, семенной материал, импортный посевной материал, импортные средства защиты растений – все сопутствующие материалы, в том числе импортные ингредиенты и упаковку", – констатирует представитель ассоциации "Руспродсоюз" Ирина Нагайцева.

ФАС сообщила, что получает жалобы на рост цен на имбирь, лимоны и чеснок. По словам начальника управления контроля АПК ФАС России Анны Мирочиненко, в основном такая тенденция наблюдается в небольших магазинах и на рынках.

Председатель Союза Потребителей России Петр Шелищ заключил, что рост цен на продукты питания неизбежен. По его утверждению, падение курса рубля негативно влияет на них на протяжении нескольких десятилетий. Исполнительный директор Союзмолока, заместитель председателя Общественного совета при Минсельхозе России Артем Белов подтвердил рост цен на производство молочной продукции в связи с ослаблением рубля.