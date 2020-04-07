В "Союзе потребителей" предупредили о грядущем подорожании продуктов

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Председатель Союза Потребителей России Петр Шелищ полагает, что рост цен на продукты питания неизбежен. По его словам, падение курса рубля негативно влияет на цены на протяжении нескольких десятилетий, сообщает ИА "НСН".
"Крупные поставщики чая и кофе уже пересмотрели свои цены на поставки для торговых компаний. Если в каких-то сетях цены не менялись, это значит, что они заканчивают продавать предыдущие запасы. Следующие поставки будут уже по новым ценам", – отметил эксперт.
Он пояснил, что чай и кофе в основном производят из импортного сырья. Будут дорожать и другие пищевые товары и товары непродовольственные, в которых есть импортная составляющая.
Шелищ надеется, что правительство не будет кардинально вмешиваться в ситуацию. "Опыт государственного сдерживания цен ничем хорошим у нас не кончался. Просто вместо подорожания мы получаем дефицит", – отметил эксперт.
Он добавил, что поставщики хотели бы пересматривать цены, но денег у людей становится все меньше.
Стоимость некоторых продуктов питания может вырасти на 5-20% из-за пересмотра закупочных цен крупнейшими поставщиками. В "Руспродсоюзе" ожидают подорожание кофе, чая, специй, консервов, макарон, а также хлебобулочных изделий и рыбы.
Ранее ФАС зафиксировала жалобы на рост цен на имбирь, лимоны и чеснок. По словам начальника управления контроля АПК ФАС России Анны Мирочиненко, в основном такая тенденция наблюдается в небольших магазинах и на рынках.
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