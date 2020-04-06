ФАС зафиксировала жалобы на рост цен на имбирь, лимоны и чеснок

Фото: ТАСС/Matthias Merz/dpa
ФАС получает жалобы на рост цен на имбирь, лимоны и чеснок, сообщает ТАСС.
По словам начальника управления контроля АПК ФАС России Анны Мирочиненко, в основном такая тенденция наблюдается в небольших магазинах и на рынках.
Она добавила, что, согласно данным на 1 апреля, в крупных торговых сетях Москвы и Санкт-Петербурга лимоны в среднем стояли менее 145 рублей за килограмм. В то же время в других сетях их стоимость варьировалась от 230 до 899 рублей за килограмм. Лимоны в сети "Магнит" во всех округах РФ в среднем стоят менее 130 рублей за килограмм.
Согласно закону, оптовые и розничные цены на потребительские товары не подлежат государственному регулированию, за исключением случаев, предусмотренных законом о торговле.
Например, если в течение 30 дней подряд на территории отдельного субъекта страны рост розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости составит 30% и более, правительство может устанавливать предельно допустимые уровни цен на срок не более чем 90 календарных дней.
Антимонопольный орган может вмешаться в ценообразование только в случае, если данные магазины или сети занимают доминирующее положение на рынке, а также в случае заключения участниками рынка антиконкурентных соглашений.
Ранее сообщалось, что ФАС РФ усилит контроль цен на социально значимые продукты. Особое внимание уделят хлебу, крупам, мясу, яйцам, маслу, ряду овощей и фруктов. Территориальные управления будут осуществлять ежедневный мониторинг цен.
Продолжает работу горячая линия для получения оперативной информации о фактах повышения цен на продовольственные товары. Сведения о поступивших обращениях будут еженедельно поступать в центральный аппарат ФАС РФ для направления в правительство.
Владимир Путин призвал Генпрокуратуру следить за необоснованным повышением цен на продукты, но при этом поддерживать инвестиционный климат. Минпромторг дал рекомендацию торговым сетям делать запасы продуктов на 60 дней, дефицита на них нет, несмотря на возросший спрос.
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