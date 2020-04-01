В Союзмолоке подтвердили рост цен на производство молочной продукции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Исполнительный директор Союзмолока, заместитель председателя Общественного совета при Минсельхозе России Артем Белов сообщил Москве 24 о росте цен на производство молочной продукции в связи с ослаблением рубля. Он отметил, что в скором времени для производителей вопрос корректировки цен на полках магазинов встанет очень остро.

Белов подтвердил, что рост цен на производство молока, сыров и сливочного масла связан с резким падением курса рубля. "Действительно, 20-процентное ослабление рубля повлияет в том числе и на себестоимость молочной продукции. Как на производство сырого молока, так и на его переработку", – считает директор Союзмолока.

Он отметил, что сейчас нельзя утверждать, как именно изменится цена продукции на полках магазинов. Эксперт объяснил это тем, что она зависит не только от себестоимости, но и от потребительского поведения, способности покупателя потреблять те или иные товары. Белов считает, что последнее слово за ценой в рознице останется за производителем.

"В конечном счете все определяется тем, насколько производитель готов жертвовать маржой, для того чтобы сохранить существующий объем продаж", – заявил спикер.

Белов уверен, что фактор снижения реальных доходов населения, связанных с падением курса рубля и сложной эпидемиологической ситуацией, может сильно повлиять на коррекцию цен производителем.

"Понятно, что снижение располагаемых доходов населения будет способствовать тому, что будет снижаться потребление, и в этой ситуации вопрос того, как можно корректировать цены на полках, встает для производителя очень остро", – считает Белов.

Ранее СМИ сообщили о возможном подорожании молочной продукции на фоне нестабильного курса национальной валюты. Московская торгово-промышленная палата (МТПП) прогнозирует рост цен на молоко, сыр и сливочное масло на 7–12%.

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос на 0,9% – до 79,09 рубля. Евро – на 0,6%, до 87 рублей.