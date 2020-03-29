Закупка с пользой: какими продуктами заполнить холодильник на неделю

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, какими продуктами лучше запасаться в режиме самоизоляции так, чтобы не набрать лишних килограммов.



Люди до сих пор на эмоциях активно скупают продукты, "на всякий случай". И те, кто принял решение ограничить себя от общения с внешним миром и перешел в режим самоизоляции, откровенно рискуют набрать лишние килограммы – в том числе именно потому, что закупили преимущественно углеводные продукты. А углеводы, как известно, являются главным виновником ожирения в мире.

Так что есть, чтобы не набрать вес, находясь дома?

Давайте начнем с того, что человек, постоянно находящийся дома и выходящий на улицу только по необходимости, попадает в условия так называемой гиподинамии – малоподвижного образа жизни (характерный и для офисных работников). Поэтому первое, что нужно делать, – это уменьшить количество приемов пищи и их объем, так как затраты энергии в домашних условиях существенно меньше.

Второе, о чем я сказал ранее: нужно уменьшить количество употребляемых углеводов, причем в первую очередь это касается простых углеводов – сахаров и всего сладкого! Поверьте, если,сидя дома за компьютером или телевизором вы будете постоянно пить чай со сладким, прибавки лишних килограммов вам точно не избежать. Это же касается и так называемых сложных углеводов, к которым и относят пропадающие с полок магазинов крупы и макароны. Да, такие углеводы являются "полезными", так как дольше расщепляются, постепенно снабжая наш организм энергией, но это в том случае, если вы энергию расходуете.



Возникает вполне логичный вопрос: какие продукты закупить на период самоизоляции, чтобы они не принесли вреда организму (в виде увеличения жировых отложений) и чтобы они не портились?

Еще раз повторю: в Москве не будет перебоев с продуктами, о чем наглядно говорят ломящиеся от гречки и другой еды магазинные полки (еще недавно опустошенные). Поэтому, если вы все-таки хотите отсидеться дома, то покупайте продукты не больше чем на неделю. А вот чтобы не набирать вес или хотя бы минимизировать его прибавку, в первую очередь обратите внимание на любые виды овощей, лучше быстрой заморозки. Брокколи, цветная капуста, стручковая фасоль, морковь – прекрасные виды, в которых содержится большое количество клетчатки, так необходимой нашему пищеварению. При этом в них мало углеводов, зато они богаты витаминными и минеральными веществами. Также можно брать овощные смеси, но здесь уже важно обращать внимание на то, что входит в их состав. Рекомендую исключить смеси, где есть кукуруза, богатая вредным углеводом – крахмалом, а также картошка (по той же самой причине).

Еще актуально купить замороженную или свежую клюкву, бруснику и делать морсы, которые будут хорошим подспорьем в условиях самоизоляции – данные ягоды богаты витаминами и полезными веществами. Правда, важно, чтобы морсы вы варили с минимальным добавлением сахара или вовсе без него.



Но основной акцент нужно сделать на продуктах, богатых белком. Ведь именно белок, даже если вы его употребляете в излишке, не может привести к увеличению веса тела за счет жировых отложений. К таким продуктам относятся все виды мяса, но важно, чтобы это были не жирные сорта. Это же касается мяса курицы, когда вы покупаете грудки без кожицы, а не жарите бедрышки в масле на сковороде, умножая вред такого приема пищи. Если речь идет о рыбе, отдайте предпочтение мясу белой рыбы.

Также не стоит забывать и о кисломолочных продуктах, но натуральных и без добавления вкусовых добавок. Правда, в данном случае закупиться такими продуктами впрок не получится, так как у натуральной молочки срок годности – не больше четырех-шести суток.

А еще пейте побольше чистой питьевой воды, особенно в тех случаях, когда вам не просто хочется есть, а появляется желание что-то перехватить. Вода быстро снижает желание съесть что-нибудь, а ее употребление в достаточном количестве всегда полезно для организма.