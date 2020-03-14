Пить или не пить во время еды? Ставим точку в вопросе

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский решил детально объяснить, как работает пищеварение, чтобы ответить на вечный вопрос: "Пить или не пить во время еды?"



Вспоминается народная мудрость: пьешь воду до еды – это лекарство, во время – эликсир, а после – яд! И я как человек с медицинским образованием заверяю, что такая трактовка не лишена смысла. Но, чтобы навсегда расставить все точки над "и", давайте для начала разберемся, как все-таки работает наше пищеварение.

Наверное, многие из вас знают еще и такое выражение, что во время еды нужно делать 33 жевательных и одно глотательное движение. И вот здесь-то и кроется основной секрет правильного пищеварения и режима питья во время еды. Дело в том, что смысл жевания сводится не только к размельчению пищи зубами, но и непосредственно к процессу пищеварения, так как в слюне содержится так называемая слюнная альфа-амилаза – это фермент, который уже в ротовой полости начинает расщеплять углеводы. Этот процесс является важной составляющей для дальнейшей работы желудка и кишечника. Более того, в слюне еще содержится такое вещество, как муцин, задача которого – формировать пищевой комок, что также обеспечивает правильное пищеварение в дальнейшем.

При этом, возвращаясь к бутерброду, если пища слишком сухая, то действительно должно присутствовать определенное количество жидкости – ее нехватка тоже будет сказываться на пищеварении, в том числе усложняя глотание, прохождение пищевого комка по пищеводу и дальнейшую его обработку в желудке и кишечнике.

Если с ротовой полостью мы разобрались, то давайте разберемся, что у нас происходит в желудке. Для начала я вас немного удивлю: в желудке вообще не происходит всасывания каких-либо веществ – ни жиров, ни белков, ни углеводов, ни даже воды. Но (и на это прошу обратить особое внимание) в желудке великолепно всасывается алкоголь – именно по этой причине, когда человек употребляет любой спиртной напиток натощак, он практически сразу начинает чувствовать опьянение. И именно по этой причине не советуют употреблять алкоголь без еды (также существует народный метод, когда перед вечеринкой съедаешь кусок сливочного масла). А еще, в том числе по этой причине, вино принято пить с минеральной водой. Но давайте вернемся к пищеварению.



В желудке происходит физическая и химическая обработка еды (размельчение и ферментирование), а вот, как я сказал выше, всасывание – нет. Более того, желудок еще является "депо пищи", постепенно продвигая обработанную еду дальше в кишечник, где уже и начинаются как процессы ферментирования, так и всасывания.

Так вот, чтобы пищеварение в желудке было нормальным, важно, чтобы желудочный сок, который и производит часть этого процесса, был в нужной концентрации. Другими словами, если жидкость во время еды необходима для помощи в формировании пищевого комка, то ее избыток в желудке снижает концентрацию желудочного сока, что существенно замедляет процессы пищеварения (а значит, приводит к ощущению тяжести). Другими словами, обильное питье после еды действительно является нежелательным.

Он позволяет активизировать пищеварительную систему в целом. Более того, так как вода является главным питательным веществом нашего организма и ее недостаток сказывается на функционировании всех систем и органов, стакан воды с утра просто необходим для нашего организма в целом, как и соблюдение водного рациона в течение дня.

А что такое водный рацион? Сколько нужно употреблять жидкости в сутки? Здесь как с мифической нормой шагов, о которой я рассказывал в одной из своих статей, – для каждого она разная. Если вы весите за 100 килограммов и у вас рост под два метра, несложно догадаться, что воды в день вы можете употреблять и до трех литров (собственно, рацион питания у вас будет тоже более обильным). Пить нужно по желанию – да, начиная со стакана воды утром, заканчивая комфортным употреблением воды в течение дня.