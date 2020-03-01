Кардио, кроссфит или единоборства? Что выбрать за 3 месяца до лета

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский, рассказал, как определиться с тренировочной зоной в фитнес-клубе, если вы совсем новичок.

Вот и календарная весна! А это значит, что фитнес-клубы ждет большой приток клиентов, в том числе и тех, кто никогда вообще не занимался. И для новичка всегда встает вопрос: куда податься в клубе, когда перед глазами с десяток групповых уроков, разных классов, тренажерный зал, зона единоборств да еще и какой-то сайкл! Давайте разбираться.

Тренажерный зал

Данная зона есть абсолютно в каждом фитнес-клубе – именно тренировки здесь помогают изменить фигуру пластически (то есть работая над той или иной мышечной группой, вы можете визуально и радикально изменить фигуру). Даже при наличии излишка жировых отложений работа с "железом" поможет выглядеть более атлетично и натренированно.

Более того, для тех, кто хочет еще и похудеть, тренировки в тренажерном зале будут являться отличным подспорьем в достижении данной цели. Ведь чем больше у вас мышечной массы, тем больше нужно энергии для ее обеспечения во время тренировок и в повседневной жизни – а значит, организм будет эффективнее сжигать в том числе и лишние калории, которые вы себе можете позволить употреблять в течение дня.

Так что если вы новичок, то в обязательном порядке пройдите первичный инструктаж, который входит в стоимость абонемента! Тренер вам поставит технику выполнения того или иного упражнения, а также расскажет, как корректно подобрать нагрузку именно для вас, исходя из тех целей и задач, которые вы ставите перед собой.

Кардиозона

Вторая по наполнению и популярности – это зона так называемых кардиотренажеров, к которым относятся беговая дорожка, эллиптический тренажер, горизонтальные и вертикальные велотренажеры и другие виды оборудования (в зависимости от уровня клуба и размеров помещения).

Основная задача любой кардиотренировки – корректное воздействие на сердечно-сосудистую систему с целью поддержания общего здоровья. Но главным положительным эффектом от такого воздействия является то, что при правильно подобранной нагрузке и длительности тренировки организм начинает использовать подкожную жировую клетчатку, или, говоря проще, подкожный жир в качестве источника энергии для мышц. Другими словами, кардиотренировки являются отличным методом борьбы с лишним весом.

А вот то, на каком оборудовании лучше заниматься именно вам (в зависимости от наличия опыта, а также тех или иных противопоказаний), также расскажет тренер при проведении первичного инструктажа.

Кроссфит

Фото: depositphotos/ pressmaster

Я не зря из всех видов групповых занятий вывел кроссфит в отдельный пункт, так как данное направление сейчас даже не то что популярно, а модно. И в этом нет ничего плохого, кроме одного но! Кроссфит – это силовые тренировки, одновременно сочетающие в себе работу на выносливость и большое количество упражнений, где от вас требуется хорошая координация. Даже на тренировках для новичков изначальная нагрузка бывает такой, что клиента хватает минут на 20 от занятия, чтобы тот уже не имел никакого желания заниматься дальше. Иными словами, если уровень вашей подготовки очень низкий, плюс у вас есть какие-то проблемы со здоровьем (особенно со стороны сердечно-сосудистой системы или с суставами/позвоночником), вам к кроссфит-урокам нужно отнестись максимально серьезно.

Чтобы вы понимали, одними из ключевых упражнений в кроссфите, помимо приводящего в ужас любого новичка берпи, являются такие силовые упражнения из тяжелой атлетики, как рывок и толчок штанги. Движения, которые дают колоссальную нагрузку на позвоночник, могут привести к серьезным травмам спины, а также суставов ног и рук.

Поэтому если вы хотите попробовать позаниматься именно кроссфитом, в обязательном порядке проконсультируйтесь с тренером, назвав все возможные проблемы со здоровьем. И если, зная о них, он все-таки допустит вас до занятий, то будет нести полную ответственность, в том числе и юридическую, за ваше здоровье.

Единоборства

Фото: depositphotos/ fxquadro

Не меньшей популярностью стали пользоваться и они. Действительно, если исключить агрессивную составляющую направления, единоборства являются как прекрасным видом кардионагрузки, так и занятиями, развивающими выносливость, координацию и ловкость.

Но абсолютно для любых видов единоборств характерен высокий уровень травматизма.

Поэтому важно четко понимать, зачем единоборства нужны именно вам, да и можно ли вам вообще ими заниматься, если, как я говорил ранее, у вас изначально могут быть те или иные проблемы со здоровьем.

Групповые классы

Куда проще обстоит дело с большим выбором групповых уроков. Здесь вы найдете занятия не только исходя из вашего уровня подготовки, но и для души. К одному из самых больших блоков можно отнести аэробные классы, основной целью которых является работа над снижением веса тела. Причем к таким классам можно отнести и классическую аэробику (степ), и танцевальные уроки.

Одним из самых интенсивных направлений является сайкл, или имитация велосипедной гонки на специальных тренажерах. Добавьте сюда разного рода занятия по йоге, пилатес, а также групповые уроки в воде (от аквааэробики, до аквабокса) – и у вас получится великолепный выбор уроков, подходящих именно вам.

Здесь, чтобы понять, куда податься, на помощь придет либо менеджер клуба, либо фитнес-консультант, а также тренер конкретного направления, который и сориентирует вас в ограничениях и эффективности занятий у него в группе.