Обязательная страховка в абонементе: все минусы и плюсы

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский решил поразмышлять, почему включение обязательной страховки здоровья в стоимость абонемента в фитнес-клубы не решит все проблемы сразу.



Фото: depositphotos/ Wavebreakmedia

Фитнес-клубы давно перестали быть просто "качалками" и зонами групповых программ, где были два-три вида уроков и на этом количество услуг заканчивалось. Сейчас современный большой фитнес-клуб предлагает десятки различных тренировочных зон и сотни разнообразных групповых и персональных тренировок.

Но именно из-за активного развития индустрии возник серьезный дефицит квалифицированных кадров.

И, несмотря на то что в августе 2019-го был принят закон, который должен регламентировать как работу фитнес-клубов в целом, так и требования, которые должен предъявлять работодатель к соискателю, существенных изменений в работе клубов лично я не наблюдаю. Да и какими они могут быть, если нет контролирующего органа, который мог бы проводить проверки? А со стороны владельцев залов не наблюдается энтузиазма к повышению квалификации своих сотрудников. Более того, многие сотрудники работают по так называемой аренде, то есть они являются соарендаторами в клубе, а значит, все, что от них требуется, – это своевременно оплачивать аренду зала (а что при этом делает тренер со своим клиентом – владельца клуба уже не интересует).

И не успел заработать новый закон, как чиновники предложили еще один, смысл которого прост: включить обязательную страховку здоровья либо в сам абонемент, либо в полисы ДМС. Более того, все тренеры будут обязаны пройти курсы по оказанию первой помощи.

Говорить о том, что все это неизбежно приведет к росту цен как на абонементы, так и на страховку, уже не приходится. Вопрос в другом: как это будет работать и так ли необходимы эти меры? Давайте разберемся.



Фото: depositphotos/ IgorVetushko

Во-первых, фитнес-клуб – это не спортивная секция. Редкий клиент здесь занимается с целью выступить на тех или иных соревнованиях. Основные задачи большинства посетителей – поддержание здоровья, функциональных качеств, нормальной работоспособности, а также снижение жировой массы тела и увеличение мышечной массы. Но никак не с целью выступления на соревнованиях! Другими словами, интенсивность нагрузок и методики далеки от тех, которые характерны для спортивной деятельности, и именно поэтому процент клиентов, которые обращаются за медпомощью после тренировок в фитнес-клубе, ничтожно мал. Получается, что добавление в абонемент дополнительной страховки просто неоправданно.

Во-вторых, большинство клиентов занимаются самостоятельно, и это одна из главных проблем отрасли (особенно с развитием гаджетов и интернета, когда люди, просто скачав мобильное приложение, думают, что могут грамотно заниматься самостоятельно). Именно этот процент посетителей часто получает травмы во время тренировок.

Ведь владельцы фитнес-клуба не виноваты! Конечно, если услуга страховки входит в стоимость абонемента и клиент за него заплатил, это один вариант. Но если за страховку обяжут платить непосредственно владельцев клуба, то почему клуб должен нести ответственность за нерадивого клиента?

Более того, и об этом часто говорят юристы, очень сложно доказать прямую связь между тренировкой в фитнес-клубе и полученной травмой. Ведь многие из них, например растяжения и даже незначительные травмы спины, человек ощущает спустя какое-то время, то есть уже покинув заведение, а значит, не зафиксировав травму непосредственно в клубе. Так что предъявить что-то страховой компании будет очень сложно. Это вообще может стать неким видом мошенничества: шел человек, упал, получил растяжение, но зная, что у него есть страховка, он идет в фитнес-клуб, где имитирует получение травмы (ну а дальше просто оформляет страховой случай и получает направление на лечение).



Фото: depositphotos/ VitalikRadko

В-третьих, как я говорил ранее, уже существует закон, по которому к работающим в клубе тренерам должны предъявлять ряд требований по наличию профильного образования, а также курсов повышения квалификации. Но пока закон не работает ввиду отсутствия надзирающего органа, плюс существуют разные схемы отношений между тренерами и владельцами клубов, обязать тренера владеть навыками оказания первой медпомощи очень сложно.

Более того, сейчас есть клубы, где клиенты вообще не покупают абонементы, так как они платят деньги только за персональные тренировки. А значит, ни о какой страховке речи вообще не может идти (только кроме тех случаев, когда таковая входит в полис ДМС). Но и эта страховка вам может не помочь, так как в клубе, по сути, вы находитесь неофициально (без заключения договора). А значит, при получении травмы вы просто не сможете обратиться в страховую, ведь вам никто не оказывал каких-либо услуг.

Здоровье не шутка. Если есть сомнения в компетентности тренера, в качестве оказываемых услуг клуба, то не стесняйтесь спрашивать, уточнять, наконец писать жалобы, ведь фитнес направлен на улучшение здоровья граждан, а не на его угнетение.