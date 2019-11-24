"Я все читал в интернете!": к чему самообразование приводит фанатов ЗОЖа

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, чем бывает опасно получение информации из интернета. Особенно когда речь заходит о здоровье.



Вот уже 16 лет я работаю персональным тренером. За годы практики я сталкивался с разными вопросами или странным поведением клиентов. Но всякий раз, когда я вступал с ними в дискуссию, пытаясь их корректно сориентировать в совершаемой ими ошибке, ко мне как минимум прислушивались. Потому что понимали, что перед ними стоит специалист.

Но в последние годы авторитет тренеров, диетологов, учителей, врачей и даже юристов стал потихоньку меркнуть на фоне все более и более "как бы осведомленных" людей. Ведь они имеют возможность в любой момент, как по мановению волшебной палочки, получить любую информацию, которую проверяют (если возникает такая потребность) на каком-нибудь форуме "интернет-специалистов" или просто читают "отзывы". В результате, когда ты искренне хочешь помочь человеку, который, например, неправильно выполняет то или иное упражнение, ты сталкиваешься не просто с возражением, но даже с агрессией.



Если на примере медицины убедить пациента в том, что он заблуждается, гораздо легче (ведь для ведения дискуссии все-таки нужно обладать серьезными медицинскими знаниями), то в споре с тренером все гораздо хуже. Ну а, казалось бы, чего тут изучать? Штанга, две гантели – бери, тягай, и все получится!

Я не зря начал эту тему, так как совсем недавно столкнулся с вопиющим невежеством одного клиента – оно и вдохновило на написание данного текста.



Все началось с того, что молодой человек (как потом оказалось, в возрасте 24 лет) категорически неправильно выполнял упражнение "становая тяга". По сути, это движение напоминает приседания, но штанга находится у вас в руках, и вы тянете ее с пола. Самый важный момент: держать спину идеально прямой, ведь даже легкое ссутуливание может привести к серьезной травме. Каково же было мое удивление, когда молодой человек выполнял упражнение, выгибая спину дугой, как кошка, которая потягивается. И вот стоит такая "дуга" посередине зала и, кряхтя, начинает разгибать свой позвоночник (который в этот момент испытывает колоссальное перенапряжение), чтобы в конечной точке все-таки выпрямить спину и свести лопатки. Более того – и это характерный признак новичка – клиент посчитал, что, чтобы быстрее добиться результата, стать более накаченным, нужно повесить на штангу вес. С которым он, конечно, не мог нормально справиться.

Когда я подошел, представился и сказал, что ему нужно подкорректировать технику, чтобы избежать травмы и получить желанный результат, я услышал:

И молодой человек показал мне экран своего смартфона, где в каком-то мобильном приложении нарисованный человечек выполнял становую тягу. Причем – и об этом несложно догадаться – "образец" делал все идеально правильно, а вот клиент клуба – нет. И вот здесь-то и кроется основная проблема большинства людей, которые пытаются "сами во всем разобраться", – они не вдаются в детали. Ну тянет человек в приложении штангу, и я буду тянуть, а как – а какая разница?

Когда я указал клиенту, предварительно сфотографировав его со стороны, на разницу в выполнении упражнения между ним и нарисованным в приложении атлетом, клиент мне-таки поверил и начал исправлять технику. Правда, как я говорил ранее, вес штанги был такой, что он чисто физически не мог контролировать спину, – у него, естественно, ничего не получалось. Я предложил снизить вес, чтобы отработать технику, и тут-то меня мой оппонент сразил наповал фразой, мол, что хочет накачаться побыстрее, а для этого нужно работать с большими весами, плюс он уже принимает один гормональный препарат, который ускорит результат.



"Гормональный препарат?" – уточнил я, недоумевая... "Да!" – ответил клиент!

Я не стану называть данный препарат, скажу только, что среди побочных эффектов от его приема встречается в том числе активное развитие опухолевых заболеваний.

Когда я попытался пояснить клиенту (при этом я сразу обозначил, что у меня медицинское образование), что данный препарат опасен для здоровья и вообще, если он не профессиональный спортсмен, ему никакой допинг не нужен, мне ответили так: "Я посоветовался с друзьями, которые тоже качаются, сдал ряд анализов – у меня все в порядке, и через месяц вы увидите результат". К слову, сданные клиентом анализы к контролю приема данного препарата вообще никакого отношения не имели. Ему посоветовали – вот он и сдал.

Еще минут 20 я пытался переубедить нерадивого культуриста отказаться от приема препарата и заняться освоением техники выполнения того или иного упражнения, а также наладить режим питания и отдыха, так необходимого для роста мышц. Но все мои усилия были тщетны, ведь клиент "спросил у друзей", "прочитал в интернете" и "скачал мобильное приложение". Он компетентен, он практически гуру фитнеса.

И знаете, это страшно. Ведь речь идет не просто о вполне вероятной травме, которую такие клиенты неизбежно получают.

И это не просто слова: я лично знал одного бодибилдера, который, применяя такой же препарат, умер из-за доброкачественной опухоли печени, выросшей слишком быстро под действием данного гормона.

Если вы хотите получить результат, если вы готовы регулярно тренироваться и четко идти к заданной цели, это не значит, что цель нужно достигать любыми способами. Помните: все, что связано с нашей фигурой, результатом, – это тяжелый и регулярный труд! А еще наш организм – это идеальная система, вмешиваться в функционирование которой разными медикаментами категорически нельзя. Ибо даже самая идеальная система может дать сбой, иногда фатальный.

Берегите себя.