Спасение или маркетинговый обман: несколько причин не скупать суперфуды

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, почему новые направления в питании являются не чем иным, как маркетинговым ходом.



Мир меняется бешеными темпами: еще каких-то 20 лет назад каждый, кто обладал пейджером, считался чуть ли не мажором. А первые мобильные телефоны вообще вызывали священный трепет и зависть у тех, кто просто не мог их себе позволить (я уже не говорю о стоимости мобильной связи в те времена). Сейчас же слово "пейджер" многим даже не знакомо, а то, что до интернета нужно было дозваниваться через специальное устройство, модем, вообще мало кто знает или помнит.

Да, прогресс не стоит на месте. И это хорошо, когда речь идет о действительно полезных технологиях, которые делают нашу жизнь удобнее и проще. Еще важным критерием развития прогресса является то, что стоимость разного рода устройств становится ниже (как и услуг, которыми вы начинаете пользоваться благодаря этим самым устройствам).

Еще те же 20 лет назад мы не знали, что такое ГМО и фастфуд, нас так не волновали белки, жиры и углеводы, а про глютен вообще никто не слышал. При покупке мяса или куриных грудок нас не особо заботило, много ли гормонов вкололи животным и делают ли это вообще. Было просто такое понятие, как сбалансированное питание, и те, кто следил за своим здоровьем или фигурой, старались его придерживаться.

А спустя годы мы попали в парадоксальную ситуацию: теперь, чтобы покупать натуральные продукты без "добавления", "обогащения", "ГМО" и так далее, нам приходится платить гораздо больше, чем они стоят на самом деле. Любой фермер продает молоко, кефир или сыр гораздо дороже себестоимости, так как благодаря маркетингу оказалось, что натуральная еда стоить дешево-то и не может! В погоне за западной культурой питания мы сами сделали так, что все натуральное и действительно полезное теперь стоит неоправданно дорого. Хочешь полезные продукты? Готовься платить!



Но платить приходится не только за натуральное и полезное. Теперь в России можно наткнуться на такой вид продукции, как суперфуды. Это что за зверь, спросите вы? Это продукты, которые (как предполагается) приносят пользу здоровью в результате исключительной плотности питательных веществ. Другими словами, это еда (чаще растительная), которая по своему составу превышает по количеству полезных веществ другие виды.

Еще ни один диетолог не признал, что существуют такие особенные продукты, да и сам термин не имеет официального статуса. Правда, это не мешает недобросовестным коммерсантам продавать сотни видов продуктов с маркировкой "суперфуд" или "суперпища". Чтобы вам было понятнее, что же относят к продуктам с приставкой "супер", стоит упомянуть так называемые ягоды годжи, семена чиа, а также семена конопли. Уверен, вы неоднократно слышали о них, и, возможно, кто-то даже пытался употреблять их в пищу, но вряд ли при этом почувствовал, что эти продукты придали сил или помогли похудеть.

А вот более успешным маркетинговым проектом можно считать продажу так называемого функционального питания. По сути, это некий аналог спортпита, где в одной порции еды у вас присутствует не только необходимое количество белков, жиров и углеводов, но и витамины, минералы и так далее. Но не думайте, что вы покупаете готовое блюдо в одноразовом контейнере, которое нужно просто разогреть в микроволновке. Все функциональное питание, как и большинство видов спортпита, продается в порошках. Как правило, один пакетик – одна порция. Иными словами, вы пьете некий коктейль, который вместо полноценного приема пищи должен вас насытить и обогатить разными питательными веществами.



Идея, казалось бы, хорошая, но, во-первых, нужно понимать, что при злоупотреблении жидкой пищей вы можете спровоцировать развитие разных болезней, например гастрита и язвы. А во-вторых (и это самое неприятное), вы никогда не будете точно знать, необходима ли вам в конкретный момент та или иная порция витаминов, макро- и микроэлементов, пока не сдадите анализы.

А здесь, представьте, вы каждый день употребляете продукты с повышенным содержанием того или иного вещества. Вряд ли это может вылиться во что-то хорошее.

В общем, все это – прекрасный повод задуматься, нужно ли покупать красивые баночки и пакетики (которые, к слову, реализуют исключительно по программе сетевого маркетинга). Сам я никогда не пробовал ни один из видов данного питания, и желания экспериментировать тоже не возникает, ведь эксперименты со здоровьем, пожалуй, самые рискованные. Будьте благоразумны!