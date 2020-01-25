Интернет-убийца: почему нельзя беззаветно доверять фитнес-блогерам

Практически каждый пользователь инстаграма, фейсбука и других соцсетей следит за жизнью хотя бы одной фитоняшки. И, конечно, многие советы таких "специалистов" люди пробуют на себе – далеко не всегда успешно. Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский решил рассказать, почему обращение к настоящим экспертам поможет сохранить не только деньги, но и здоровье. И даже жизнь.



Недавно в Москве прошла крупнейшая выставка "Ассамблея, здоровая Москва" посвященная медицине, новым технологиям в лечении, диагностике и здоровью в целом. В рамках выставки были организованы лектории, где выступали не только врачи, но и известные популизаторы здорового образа жизни. Меня как фитнес-эксперта и публичного человека тоже пригласили выступить в рамках дискуссии "Блогерская среда" – там я рассказывал о пользе тренировок в любом возрасте, мотивации, правильном питании и не только.

Когда время дошло до вопросов слушателей, я понял, что, несмотря на столь активно развивающиеся просветительские площадки и возможность получать качественные консультации дипломированных специалистов, люди все равно с упорством дизельного трактора продолжают черпать информацию из интернета. И чаще всего, подписываясь на разных блогеров и других как бы специалистов (при этом постепенно нанося вред своему здоровью).

Чтобы не быть голословным, я приведу цитату одной девушки. Она задала вопрос: "Вот мы стараемся придерживаться вегетарианства, неопасно ли это для нашего двухлетнего ребенка?" После небольшого диалога девушка выдала следующую фразу (дословно): "Мясо у нас вредное. Ну, там могут быть антибиотики, и, наверное, мясо – это как бы нездоровая пища, наверное, эмоционально". И далее последовала фраза: "Я читала!" (На что модератор мероприятия, телеведущая Татьяна Лазарева сказала сакральную вещь: "Может, не надо читать?..")

Но дело даже не в том, что девушка "читала" или "слышала". Важно то, что она сказала.

Съел мясо – и все, настроение испортилось?

И вот здесь-то и заключается самый страшный парадокс нашего времени: с одной стороны, власти Москвы проводят огромную работу по развитию медицины и медтехнологий, летом были организованы "Павильоны здоровья", где можно было быстро и бесплатно пройти диспансеризацию. А в столичных фитнес-клубах совместно с правительством проводят различные занятия как для детей, так и для пенсионеров в рамках программы "Активное долголетие". Да и вообще найти сейчас проверенного специалиста в мегаполисе не является проблемой. Но при этом существенное большинство людей предпочитает читать, и читают они не специализированную литературу (ведь для ее понимания нужно профильное образование), а просто непонятные статьи в интернете или каких-то блогеров.



Как результат: тысячи людей ежегодно сталкиваются с проблемами со стороны пищеварения, у них снижаются некоторые показатели крови, например железо, многие то худеют, то толстеют, и этот процесс кажется бесконечным... Я уже не говорю о количестве полученных травм теми, кто тренируется в рамках какого-нибудь фитнес-марафона или пользуется консультациями онлайн-тренеров, мобильных приложений.

Вы поймете: скорее всего, вы вообще ничего про это не знаете.

Нет, я ни в коем случае не говорю конкретно про вас: уверен, что вы обладаете теми или иными знаниями в области анатомии, физиологии, биохимии, нутрициологии, а также в теории фитнес-тренировок и спокойно отличаете бицепс от трицепса. А если нет?

Давайте это проверим? Вот просто сейчас, читая этот текст, ответьте себе на несколько элементарных вопросов без использования интернета. Вы поймете, знаете ли вы вообще что-нибудь о своем организме и о тренировках или нет.

Готовы? Поехали.

Сколько у человека костей?

Сколько камер в сердце человека?

Для чего нужна поджелудочная железа?

Какие функции у крови (хоть несколько)?

Что такое иммунитет?

Чем отличаются вирусы от бактерий (вопрос актуальный для всех, кто пытается лечить простуды препаратами, назначение которых толком непонятно, но их же рекламируют)?

Какое в норме должно быть артериальное давление?

Почему важно спать именно ночью?

Что такое белки, жиры и углеводы и какие они выполняют функции?

Что такое витамины?

Зачем организму нужно железо и чем опасен его дефицит?

Что такое сколиоз, лордоз и кифоз?

Что такое вертикальная нагрузка на позвоночник и чем она опасна?

Что такое "зона сжигания жира" и как ее определить?

Почему работа с отягощением опасна при повышенном артериальном давлении?

Что такое межпозвонковые протрузии и грыжи?

Что лучше, "свободные веса" или тренажеры?

Чем опасно ожирение и является ли оно болезнью?

А для тех, кто увлекается диетологией или пытается тренироваться самостоятельно, не получив базовых навыков, а также методических знаний, ряд таких вопросов:

Казалось бы, многие из вопросов – это вообще школьная программа, но давно вы там учились? Ну а теперь представьте себе, что львиная доля тех же фитнес-блогеров или диетологов разбираются в большинстве этих вопросов ненамного лучше вас. И единственное, что они могут вам предъявить, это красивую картинку (допустим, если они сами хорошо выглядят).

Так вот и ответьте теперь себе на вопрос: стоит ли доверять интернету и соцсетям, если вы даже не можете сами проверить, компетентный или нет тот или иной "специалист" из интернета, так как у вас нет профильных знаний?

Идти по пути наименьшего сопротивления всегда было самым простым и неэффективным способом добиваться своих целей и задач. Помните об этом, когда в следующий раз решитесь принять участие в очередном фитнес-марафоне или купите "уникальный продукт", решающий все ваши накопившиеся проблемы.

Будьте благоразумны!