Минсельхоз рассказал, что запасов сахара в России хватит на год

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Товарных запасов сахара достаточно для обеспечения внутреннего рынка России. С данным прогнозом выступили в Минсельхозе, передает ТАСС.

По информации ведомства, сахара хватит в стране до февраля следующего года. "Товарных запасов сахара достаточно для обеспечения внутреннего рынка до февраля 2021 года", – говорится в заявлении министерства сельского хозяйства РФ.

В свою очередь, Союз сахаропроизводителей России информировал, что ситуация на рынке сахара сейчас достаточно стабильна. При этом сбоев в поставках, дефицита не наблюдается. Помимо того, Минсельхоз уточнил, что спрос на сахар есть среди торговых сетей, но он полностью удовлетворяется благодаря увеличенным объемам отгрузок сахара как со складов, так и с заводов.

Товарные запасы сахара на начало марта этого года, по оценкам экспертов, составляют 5,7 миллиона тонн.

В ночь на пятницу рубль укрепился по отношению к иностранным валютам. Курс доллара опускался ниже 78 рублей. Согласно официальному курсу Центробанка на 20 марта, доллар можно было купить за 80,15 рубля, евро – за 87,26 рубля. На фоне падения цен на нефть наблюдалось относительное увеличение стоимости черного золота. Фьючерсы Brent подорожали до 29,45 доллара за баррель. Стоимость черного золота марки WTI составила 27,26 доллара.

Причиной подобной ценовой динамики стали неудавшиеся переговоры в рамках формата ОПЕК+. Стороны не договорились по поводу объемов сокращения продажи нефти.

Ранее сообщалось, что в Кремле не считают цены на нефть катастрофой для РФ.