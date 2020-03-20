Кабмин рекомендовал реструктурировать кредиты больных COVID-19 россиян

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Премьер-министр России Михаил Мишустин рекомендовал реструктурировать кредиты россиян, заразившихся коронавирусом.

Банкам советуют не назначать по ним штрафов, передает ТАСС. Это касается прежде всего тех, кто предоставит официальное подтверждение о наличии у них коронавирусной инфекции, уточнил глава кабмина.

Кроме того, принято решение не штрафовать исполнителей по госконтрактам из-за коронавируса, если они нарушили свои обязательства. В пример Мишустин привел автопроизводителей, зависимых от поставки комплектующих из-за рубежа. По его словам, важно сохранить финансовую устойчивость российских заводов в такой ситуации.

Глава кабмина добавил, что правительство начало круглосуточный мониторинг финансового состояния стратегически важных для страны предприятий.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что пакет мер поддержки ЦБ в условиях коронавируса может расширяться и уточняться.

"Мы исходим из того, что банки, финансовые институты будут учитывать сложность ситуации, в которую могут попасть некоторые клиенты, исходя из того, что в значительном числе случаев это может быть и временная ситуация. Реструктурировать, пролонгировать кредиты. И мы даем своей регуляторикой стимулы к этому, если хотите. Это не будет дополнительной нагрузкой на капитал, на резервы", – объяснила она.

Набиуллина подчеркнула, что Банк России располагает полным набором инструментом для непрерывности функционирования финансовой инфраструктуры и финансовых институтов. Она отметила, что РФ изучает международный опыт, чтобы подготовиться к этому наилучшим образом.

20 марта стало известно, что ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6% годовых. Регулятор добавил, что умеренный рост экономики страны в начале года может смениться снижением экономической активности в ближайшие кварталы. Положение во многом будет зависеть от масштаба распространения коронавируса и принимаемых мер по борьбе с ним, подчеркнули в Банке РФ.