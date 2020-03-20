В Кремле не считают цены на нефть катастрофой для РФ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление вице-президента компании "Лукойл" Леонида Федуна о "катастрофически низких" ценах на нефть, сообщает "Газета.ру".

Он отметил, что Россия имеет солидный запас прочности, чтобы преодолеть негативные последствия нынешней ценовой конъюнктуры. Песков напомнил, что раньше были периоды, когда стоимость черного золота была ниже даже текущих показателей.

"Говоря о том, что это катастрофа для России, с этим нельзя согласиться в среднесрочной перспективе. У нас имеется солидный запас прочности, который обеспечит выполнение всех социальных обязательств и планов развития", – подчеркнул Песков.

Ранее стало известно, что в ночь на 20 марта рубль укрепился по отношению к иностранным валютам. Курс доллара опускался ниже 78 рублей. В то же время, согласно официальному курсу Центробанка на 20 марта, доллар можно купить за 80,15 рубля, евро – за 87,26 рубля.

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Также после падения цен на нефть наблюдается относительное увеличение стоимости черного золота. Так, фьючерсы Brent подорожали до 29,45 доллара за баррель. Стоимость черного золота марки WTI составила 27,26 доллара.

В то же время цены на нефть пока не преодолели планку в 30 долларов. Более того, ряд нефтяных трейдеров считают вполне реальным сценарий, при котором стоимость черного золота снизится до 20 долларов за баррель или даже ниже. Леонид Федун считает, что цены нефть остановятся на уровне в 15-20 долларов за баррель.

Причиной такой ценовой динамики стали неудавшиеся переговоры в рамках формата ОПЕК+. Стороны не смогли договориться по поводу объемов сокращения продажи нефти. Таким образом, с 1 апреля будут сняты все ограничения на реализацию черного золота.