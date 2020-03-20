Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 78 рублей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 78 рублей.

Рубль вырос на 1,5% к уровню закрытия предыдущей сессии. Согласно данным на 10:56, доллар торговался на уровне 77,98 рубля. К 12:09 американская валюта остановилась на отметке в 78,04 рубля.

20 марта, по данным ЦБ, официальный курс евро к рублю вырос на 2,37 рубля – до 87,26 рубля, курс доллара поднялся на 2,94 рубля – до 80,15 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) увеличилась по сравнению с показателем на 19 марта на 2,6897 рубля – до 83,3565 рубля.

Падение рубля связано с ценами на нефть, которые упали после неудачных переговоров ОПЕК в начале марта. Государства не смогли договориться о продлении договора на снижение объемов добычи нефти, так что с 1 апреля все барьеры по продаже черного золота будут сняты.

Правительство России и ЦБ ввели пакет мер поддержки для минимизации влияния коронавируса и волатильности на рынках на российскую экономику. Действует новый режим продажи валюты Банком России. Теперь регулятор будет компенсировать валютному рынку непоступление валютной выручки в случае снижения нефтяных котировок Urals ниже уровня 25 долларов за баррель.

Глава Минфина Антон Силуанов считает, что последствия, связанные с эпидемией коронавируса, значительнее для российской экономики, чем обвал цен на нефть. По его мнению, меры правительства, а также ресурсы и запасы в бюджете позволят оперативно реагировать на события.