США изучают санкции против РФ для стабилизации цен на нефть

19 марта, 23:45
Фото: depositphotos/borjomi88
Власти США рассматривают возможность введения санкций против России для того, чтобы стабилизировать рынок нефти.
При этом не уточняется, на что именно будут направлены ограничения и какой шаг Москвы может их спровоцировать.
По данным газеты The Wall Street Journal, Госдепартамент также планирует призвать Саудовскую Аравию вернуться к прежнему уровню добычи.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что подключится к обсуждению ситуации вокруг разногласий РФ и Саудовской Аравии по нефти.
При этом он выразил мнение, что низкие цены на сырье "разрушительны" для российской экономики, передает News.ru.
Цена на нефть марки Brent достигла 25 долларов за баррель
Ирак, Кувейт и Саудовская Аравия после провала сделки ОПЕК+ снизили цены на нефть. По данным СМИ, такая политика направлена на ослабление позиций России.
Участники картеля не смогли договориться в отношении сокращения добычи нефти на 1,5 миллиона баррелей в сутки до конца 2020 года, РФ и Казахстан отказались.
Совладелец "Лукойла" Леонид Федун ранее назвал решение о разрыве сделки нерациональным. По его словам, Россия ежедневно будет терять до 150 миллионов долларов.
Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев заявил, что соглашение ОПЕК+ с точки зрения интересов России лишено смысла и является "мазохизмом". Он заявил, что соглашение не было партнерским и не влияет на рынок.
18 марта цена нефти марки Brent впервые с 2003 года опустилась ниже 25 долларов за баррель, а WTI упала до 21,5 доллара за баррель впервые с 2002 года.
Вслед за этим курс евро на Московской бирже поднялся до 88,72 рубля, а доллар увеличился достиг 80,87 рубля.
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