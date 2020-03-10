Американский экономист назвал Россию будущим победителем в нефтяной войне

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Профессор американского Военно-морского колледжа и сотрудник Института исследований внешней политики в Филадельфии Николас Гвоздев назвал Россию наиболее вероятным победителем "нефтяной войны". Об этом сообщает РИА Новости.
"Войной" специалист назвал произошедший обвал цен на топливном рынке.
"Кремль вступил в азартную игру, сделав ставку на то, что к концу года он сможет не только взять реванш над США, но и восстановить свое партнерство с Саудовской Аравией", – заявил Гвоздев.
По мнению экономиста, Россия готова противостоять американцам, а также может вынудить партнеров США сомневаться в поддержке Вашингтона. При этом специалист называет потенциальные меры противодействия – увеличение нефтяной добычи в Саудовской Аравии – недостаточно эффективными.
"У русских есть ряд преимуществ. Российский бюджет может быть выполнен при гораздо более низких нефтяных ценах, чем саудовский. Россия может увеличить трубопроводный экспорт, а саудовская нефть при увеличении добычи будет дольше доходить до потребителя, так как доставляют ее танкерами", – отметил ученый.
Николас Гвоздев назвал денежный резерв России достаточно крупным, чтобы страна могла переждать временные убытки, но приобрести больше влияния и выгоды в долгосрочной перспективе.
Отрицательная динамика российской валюты связана со снижением цены на нефть. 9 марта падение фьючерсов продемонстрировали марки Brent и WTI. В последний раз такие низкие цены на нефть фиксировались в феврале 2016 года.
Во вторник, 10 марта, стоимость барреля нефти на мировых биржах поднялась на 7 и 4 процента, в зависимости от марки. По мнению ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, возможно дальнейшее корректирование цены.
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