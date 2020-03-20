Цена нефти Brent выросла более чем на 3%

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Мировые цены на нефть растут, передает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.
К 7:32 мск майские фьючерсы на нефть Brent подорожали на 3,44% – до 29,45 доллара за баррель. Стоимость нефти марки WTI поднялась на 5,25% – до 27,26 доллара за баррель.
20 марта, по данным ЦБ, официальный курс евро к рублю вырос на 2,3788 рубля – до 87,2669 рубля, курс доллара поднялся на 2,9439 рубля – до 80,157 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) увеличилась по сравнению с показателем на 19 марта на 2,6897 рубля – до 83,3565 рубля.
Падение рубля связано с ценами на нефть, которые упали после неудачных переговоров ОПЕК в начале марта. Государства не смогли договориться о продлении договора на снижение объемов добычи нефти, так что с 1 апреля все барьеры по продаже черного золота будут сняты.
Правительство России и ЦБ ввели пакет мер поддержки для минимизации влияния коронавируса и волатильности на рынках на российскую экономику. Действует новый режим продажи валюты Банком России. Теперь регулятор будет компенсировать валютному рынку непоступление валютной выручки в случае снижения нефтяных котировок Urals ниже уровня 25 долларов за баррель.
Глава Минфина Антон Силуанов считает, что последствия, связанные с эпидемией коронавируса, значительнее для российской экономики, чем обвал цен на нефть. По его мнению, меры правительства, а также ресурсы и запасы в бюджете позволят оперативно реагировать на события.
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