Бизнес призвал вернуть в РФ продуктовые карточки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Производители и поставщики продовольственных продуктов считают, что руководству России нужно вернуться к системе продуктовых карточек. Они могут выдаваться наименее обеспеченным соотечественникам, передает РБК.

Данную инициативу поддержали глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон, руководитель Национального союза производителей молока Артем Белов.

При этом за введение карточек высказываются их коллеги других профессиональных объединений.

Из письма, адресованного Минпромторгу ,следует, что инициатива должна помочь россиянам с низкими доходами.

Так, поддержку должны получить соотечественники, которые потеряли работу в связи с мерами по борьбе с пандемией коронавируса, уверены производители. Кроме того, авторы проекта рассчитывают, что продовольствием обеспечат лиц, чьи доходы резко сократились.

Всего поддержку от государства предполагается оказать десяти миллионам россиян. Ожидается, что нуждающимся в поддержке выделят карточки на сумму десять тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что из-за пандемии коронавируса выросли цены на пшеницу.

В России за последние сутки зафиксировали 2774 случая инфицирования коронавирусом. Всего на территории РФ зарегистрировали 21102 зараженных коронавирусом человека.