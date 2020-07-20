В США испугались запрета на экспорт зерна из России

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Россия может использовать ограничение экспорта пшеницы как "политическое оружие". К такому мнению пришло издание The National Interest, которое полагает, что РФ к 2028 году сможет контролировать 20 процентов мирового экспорта зерна.
При этом утверждается, что в связи с глобальным потеплением страна может стать еще более мощной "зерновой державой". В этом смысле климатические изменения могут повысить зависимость других государств от российских поставок.
Издание также напомнило о квоте на экспорт зерна из-за пандемии COVID-19. По ней Турции, Египту и Бангладеш пришлось в спешке искать источники для наполнения резервов, тогда как у России оставались значительные запасы.
В результате это привело к росту цен на продукты во всем мире, отмечает автор статьи. Также он подчеркнул, что продовольственная безопасность должна быть в приоритете для властей государства.
Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский заявил "Вечерней Москве", что внешняя политика Москвы, в отличие от политики Вашингтона, не направлена на "завоевание и удержание коммерческих рынков".
При этом эксперт допустил, что в некоторых странах в обозримом будущем возможны неурожаи, так как риски, связанные с погодой, всегда присутствуют. Однако, по его словам, бедствий никто не ожидает.
В связи с пандемией коронавируса Россия с 1 апреля по 30 июня приостановила экспорт зерна на мировой рынок. В Минсельхозе обосновало необходимость этих мер для обеспечения внутренних потребностей.
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