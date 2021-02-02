Эксперт прокомментировал рост цен на нефть марки Brent

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Постепенное расширение вакцинации в мире и решение стран ОПЕК+ снизить добычу нефти в феврале и марте послужили причинами роста стоимости нефти марки Brent выше 58 долларов за баррель, заявил глава Фонда энергетического развития Сергей Пикин. Об этом сообщает RT.

"С 1 февраля саудиты начали выполнять свои обещания по дополнительному снижению (добычи нефти. – Прим. ред.) на 1 миллион баррелей. Это плюс для рынка, фактор, который подтверждает намерение выполнять все соглашения... Те ограничения, которые были сделаны в рамках ОПЕК+, выполняются. Соответственно, изменились прогнозы по объемам дефицита нефти", – рассказал специалист.

Вторым драйвером роста цены нефти, по словам Пикина, стало расширение программ вакцинации по всему миру, которое дает надежду на скорую победу над коронавирусом. Этот фактор дает уверенность в том, что в дальнейшем рост цен на нефть продолжится, добавил эксперт.

"Мы скоро увидим 60 долларов и более, о чем говорит большинство прогнозов. Из-за того, что в прошлом году все было ограничено, были ограничены инвестиции и была заложена некая основа, чтобы в будущем предложение росло быстрыми темпами", – заявил эксперт.

Ранее сообщалось, что стоимость барреля нефти марки Brent поднялась до 58 долларов впервые с 22 января 2020 года. Уточнялось, что мировые цены на нефть растут более чем на 3%.