Эксперт прокомментировал повышение цен на нефть

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Повышение цены на нефть марки Brent выше 57 долларов за баррель впервые с 24 февраля прошлого года объясняется несколькими факторами, в том числе понижением объемов производства и надеждой на скорое завершение пандемии, заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Об этом сообщает RT.
"Первый фактор – это понижение объема добычи в рамках ОПЕК+, второе – это надежда на то, что массовая вакцинация во всем мире приведет к победе над коронавирусом. Соответственно, карантин отменят, люди будут больше перемещаться и тратить больше топлива на эти перемещения – значит, спрос восстановится", – сказал Юшков.
Он подчеркнул, что нынешняя ситуация с повышением цен на нефть во многом обусловлена оптимистическими ожиданиями трейдеров и не может отражать реальную картину на рынке.
"То есть это не отражает реальную картину баланса спроса и предложения. Потому что сейчас, наоборот, с точки зрения баланса спроса и предложения цена должна снижаться в район 45 долларов за баррель, но мы видим, что на этих ожиданиях восстановления спроса и позитивных новостях от ОПЕК+ цена только растет", – рассказал аналитик.
Кроме того, важным фактором, влияющим на колебания стоимости нефти, является ожидаемая смена президента в США. По мнению многих трейдеров, избранный президент США Джо Байден может создать тяжелые условия для американских производителей сланцевой нефти и сланцевого газа.
"Трамп был лоббистом промышленности, сторонником традиционной энергетики, а Байден – якобы сторонник... климатических соглашений, и якобы он по своим взглядам будет давить на сланцевиков... Так это или нет – сейчас говорить еще рано, но эти ожидания приводят к тому, что трейдеры скупают фьючерсы на нефть, ожидают, что в дальнейшем она подорожает из-за действий Байдена и их собственных действий, от того, что они скупают. Соответственно, спрос есть на фьючерсы – и вот они дорожают", – подчеркнул Юшков.
Как сообщалось, по данным журнала The Economist, рубль является самой недооцененной валютой мира в соответствии с "индексом бигмака". Для расчета использовался бигмак, который можно приобрести в большинстве стран мира, но за разную цену в пересчете на другие валюты. Согласно оценкам специалистов, курс российской валюты занижен на 68%, а с учетом поправки на уровень ВВП страны на душу населения – на 47,3%, что делает рубль самой недооцененной валютой в мире.
Россия в феврале и марте сможет увеличить добычу нефти
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: