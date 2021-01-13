Эксперт прокомментировал повышение цен на нефть

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Повышение цены на нефть марки Brent выше 57 долларов за баррель впервые с 24 февраля прошлого года объясняется несколькими факторами, в том числе понижением объемов производства и надеждой на скорое завершение пандемии, заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Об этом сообщает RT.

"Первый фактор – это понижение объема добычи в рамках ОПЕК+, второе – это надежда на то, что массовая вакцинация во всем мире приведет к победе над коронавирусом. Соответственно, карантин отменят, люди будут больше перемещаться и тратить больше топлива на эти перемещения – значит, спрос восстановится", – сказал Юшков.

Он подчеркнул, что нынешняя ситуация с повышением цен на нефть во многом обусловлена оптимистическими ожиданиями трейдеров и не может отражать реальную картину на рынке.

"То есть это не отражает реальную картину баланса спроса и предложения. Потому что сейчас, наоборот, с точки зрения баланса спроса и предложения цена должна снижаться в район 45 долларов за баррель, но мы видим, что на этих ожиданиях восстановления спроса и позитивных новостях от ОПЕК+ цена только растет", – рассказал аналитик.

Кроме того, важным фактором, влияющим на колебания стоимости нефти, является ожидаемая смена президента в США. По мнению многих трейдеров, избранный президент США Джо Байден может создать тяжелые условия для американских производителей сланцевой нефти и сланцевого газа.

"Трамп был лоббистом промышленности, сторонником традиционной энергетики, а Байден – якобы сторонник... климатических соглашений, и якобы он по своим взглядам будет давить на сланцевиков... Так это или нет – сейчас говорить еще рано, но эти ожидания приводят к тому, что трейдеры скупают фьючерсы на нефть, ожидают, что в дальнейшем она подорожает из-за действий Байдена и их собственных действий, от того, что они скупают. Соответственно, спрос есть на фьючерсы – и вот они дорожают", – подчеркнул Юшков.

Как сообщалось, по данным журнала The Economist, рубль является самой недооцененной валютой мира в соответствии с "индексом бигмака". Для расчета использовался бигмак, который можно приобрести в большинстве стран мира, но за разную цену в пересчете на другие валюты. Согласно оценкам специалистов, курс российской валюты занижен на 68%, а с учетом поправки на уровень ВВП страны на душу населения – на 47,3%, что делает рубль самой недооцененной валютой в мире.