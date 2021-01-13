Рубль признали самой недооцененной валютой

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Рубль является самой недооцененной валютой мира в соответствии с "индексом бигмака", сообщает журнал The Economist.
Для расчета использовался бигмак, который можно приобрести в большинстве стран мира, но за разную цену в пересчете на другие валюты. При расчете паритета покупательной способности (ППС) применяется гипотеза, по которой одинаковые товары не должны отличаться по цене в разных странах, если же этот принцип не соблюдается, значит, курс местной валюты занижен или завышен.
По данным журнала, бигмак в США стоит в среднем 5,66 доллара, а в России – 135 рублей (1,81 доллара). Чтобы уравновесить стоимость, доллар должен стоить 23,85 рубля, однако на самом деле он гораздо дороже.
Согласно оценкам специалистов, курс российской валюты занижен на 68%, а с учетом поправки на уровень ВВП страны на душу населения – на 47,3%, что делает рубль самой недооцененной валютой в мире.
Ранее директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко рассказал, что в 2021 году доллар будет колебаться в пределах 70–80 рублей, евро – 82–92 рублей. Он отметил, что к концу 2020 года рубль постепенно укреплял позиции в отношении евро и доллара. По словам эксперта, это было связано с позитивными новостями на внешних мировых рынках.
Эксперт по фондовому рынку компании БКС "Мир инвестиций" Михаил Зельцер ранее назвал евро лучшей валютой для сбережений в 2021 году. Он отметил, что динамика европейской экономики будет опережать восстановление американской.
Кроме того, Зельцер призвал обратить внимание на юань и йену. Эти иностранные валюты могут быть выгодны для сбережений в среднесрочной перспективе. Дополнительный интерес могут представлять валюты стран БРИКС, особенно индийская рупия.
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