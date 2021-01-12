Курс евро на Мосбирже опустился ниже 90 рублей впервые с 4 января

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс евро опустился ниже 90 рублей впервые с 4 января. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

Уточняется, что курс евро снизился на 0,94 процента и составил 89,94 рубля. Данные актуальны на 14:31 по московскому времени. При этом накануне курс евро составлял 90,69 рубля.

Курс доллара сегодня снижался на 0,82% – до 74,05 рубля. Стоимость мартовского фьючерса на нефть марки Brent выросла до 56,49 доллара за баррель. Нефть сорта WTI подорожала на 1,32% и торгуется на уровне 52,96 доллара за баррель.

Ранее аналитики спрогнозировали рост российского рынка акций и отечественной валюты до февраля.

При этом эксперт по фондовому рынку компании БКС "Мир инвестиций" Михаил Зельцер назвал евро лучшей валютой для сбережений в 2021 году.

