Эксперты прогнозируют рост российского рынка акций и рубля до февраля

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Аналитики спрогнозировали рост российского рынка акций и отечественной валюты до февраля, сообщает газета "Известия".
В материале отмечается, что в праздничные дни российский фондовый рынок демонстрировал положительную динамику. 8 января индикаторы рынка акций продолжили рост, отыгрывая позитив на мировых площадках и повышение цен на нефть. Индекс Мосбиржи превысил 3 454 пункта и обновил исторический максимум. Индекс РТС поднялся до 1 466 пунктов, говорится в материале.
Управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий отметил, что основным фактором, влияющим на ситуацию, считается "голубая волна" в США, где демократы взяли под контроль все палаты и президентское кресло. Также, по его словам, на отечественный рынок влияние оказывает и рост котировок нефти.
Русецкий выразил уверенность, что сезонное ралли продлится до февраля.
В первую неделю года рубль торговался в диапазоне 73,9–74,3 за доллар и 90,9–91,1 за евро. 8 января в ходе торгов национальна валюта в моменте дорожала до 74,8 рублей за доллар и 91,4 рублей за европейскую валюту, говорится в материале.
Старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова отметила, что начало 2021 года для рубля выдалось в целом нейтральным.
Она выразила мнение, что пока рисков для ослабления российской валюты мало. В январе рубль будет торговаться в пределах 73–75 за доллар и 90–92 за евро, отмечает эксперт.
Накануне директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко рассказал, что в 2021 году доллар будет колебаться в пределах 70–80 рублей, евро – 82–92 рубля. Он отметил, что к концу 2020 года рубль постепенно укреплял позиции в отношении евро и доллара. По словам эксперта, это было связано с позитивными новостями на внешних мировых рынках.
Ранее эксперт по фондовому рынку компании БКС "Мир инвестиций" Михаил Зельцер назвал евро лучшей валютой для сбережений в 2021 году. Он отметил, что динамика европейской экономики будет опережать восстановление американской.
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