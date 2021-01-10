Эксперт рассказал о стоимости доллара и евро в 2021 году

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Доллар в 2021 году будет колебаться в пределах 70-80 рублей, евро – 82-92 рубля, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

"По нашему прогнозу, в 2021 году торговые диапазоны, в которых будет колебаться доллар США, – 70-80 рублей, а евро – 82-92 рубля", – заявил Тимошенко.

Он отметил, что к концу 2020 года рубль постепенно укреплял позиции в отношении евро и доллара. По словам эксперта, это было связано с позитивными новостями на внешних мировых рынках.

Также Тимошенко рассказал, что в 2020 году россияне в 53% случаев продавали иностранную валюту, в 47% случаев – покупали. Эксперт подчеркнул, что спрос на обмен валюты на протяжении 2020 году распределялся неравномерно.

По его словам, пик роста курсов валюты пришлись на 31 марта, что стало реакцией на пандемию коронавируса. Август также отметился нестабильным положением рубля, что было спровоцировано внешними факторами, а также локальными событиями (протесты в Белоруссии), которые обострили санкционную риторику, подчеркнул Тимошенко.

Ранее эксперт по фондовому рынку компании БКС "Мир инвестиций" Михаил Зельцер назвал евро лучшей валютой для сбережений в 2021 году. Он отметил, что динамика европейской экономики будет опережать восстановление американской.