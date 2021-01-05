Эксперт назвал евро лучшей валютой для сбережений в 2021 году

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Эксперт по фондовому рынку компании БКС "Мир инвестиций" Михаил Зельцер заявил, что в 2021 году следует сделать евро основной валютой для сбережений. Об этом сообщает РИА Новости.
"Считаем, что динамика европейской экономики будет опережать восстановление американской, а фискальные программы США будут оказывать девальвационное давление на доллар. Таким образом, евро уже в первом полугодии 2021 года может окрепнуть относительно доллара до 1,3", – заявил специалист.
Кроме того, Зельцер призвал обратить внимание на юань и йену. Эти иностранные валюты могут быть выгодны для сбережений в среднесрочной перспективе.
Дополнительный интерес могут представлять валюты стран БРИКС, особенно индийская рупия. При этом эксперт отметил, что инвестирование в нее является экзотической стратегией, а также сопряжено с потенциальными рисками резкой волатильности.
Вместе с тем первые дни 2021 года представляют перспективы для национальной валюты РФ. Зельцер считает, что рубль может укрепиться до 70 за доллар и 85 за евро при стабильной цене на нефть выше 50 долларов за баррель марки Brent и снижении санкционного давления со стороны США и Европы.
Накануне курс доллара на Московской бирже опустился до 74,14 рубля. Курс европейской валюты упал на 0,58% – до 90,985 рубля.
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