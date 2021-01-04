Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Индекс Мосбиржи превысил отметку в 3 330 пунктов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Таким образом, индекс вырос на 1,33%, достигнув на пике 3 332,79 пункта. Индекс РТС увеличился на 3,41% – до 1 434,71 пункта.

Ранее в ходе торгов курс доллара опустился на 0,38%, составив 74,135 рубля. Курс европейской валюты упал на 0,58% – до 90,985 рубля.

В последний день уходящего года национальная валюта упала в цене по итогам года к доллару и евро на 16,7 и 24,1 процента. На закрытии торгов курс доллара вырос до 74,42 рубля, а евро – до 91,52 рубля.

В январе 2020 года стоимость доллара опускалась до 60,88 рубля. Годовой пик был достигнут в марте – 81,97 рубля. Европейская валюта в январе 2020 года находилась на отметке 67,65 рубля, а в ноябре дорожала до 94,14 рубля.

Ранее эксперт рассказал, как заработать на отечественной валюте и колебаниях курса. Он предложил приобрести иностранную валюту на пике падения, а затем продать в оптимальный момент.