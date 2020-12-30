Названы самые "валютозависимые" города России

Фото: ТАСС/Егор Алеев
Аналитики компании "Сбер" провели опрос среди россиян, которые рассказали о собственном опыте валютных накоплений. По результатам исследования был сформирован топ наиболее "валютозависимых" городов РФ, сообщает газета "Известия".
Рейтинг составили на основе данных по корзине из четырех основных иностранных денежных единиц. На первом месте по "валютозависимости" оказался Красноярск, где доля вложений в валюту составляет 24,2%.
На второй позиции списка расположилась Москва с долей 23,4%. Третье место между собой разделили Казань и Ярославль (23,3%). В Санкт-Петербурге доля валютных вложений равна 22,3%.
Опрос показал, что жители 20 из 37 рассмотренных городов предпочитают хранить средства в долларах. В Красноярске в него вкладываются 17% клиентов банков, в Москве и Ярославле – по 15%.
Причиной такой тенденции эксперты называют большее число доступных инструментов. Уточняется, что доходность по американской валюте может достигать 3–6%.
Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов ранее рассказал, в какой момент доллары все же следует продавать. По мнению специалиста, следует учитывать цикличность рынка и расставаться с валютой на пике роста.
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