Финансист рассказал, когда лучше продавать доллары

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов объяснил, когда имеет смысл продавать доллары с наивысшей доходностью. Об этом он рассказал агентству "Прайм".
По словам эксперта, валютный рынок работает на основе двух сменяющих друг друга процессов – укрепления национальной валюты и последующего спада. Как следствие, покупать доллары необходимо в момент снижения по отношению к рублю, а продавать – на пике роста.
"Совершенно точно не стоит продавать валюту, когда она идет в рост — например, сейчас, когда доллар стал выше 75 рублей, хотя еще на прошлой неделе снизился к 72 рублям", – подчеркнул Тузов.
Специалист также добавил, что, если человек не преследует цель краткосрочного заработка на колебаниях валюты, валютные вклады стоит сохранять на несколько лет. Накопления не только не обесценятся, но и вырастут в цене.
Накануне, 25 декабря, рубль продемонстрировал незначительный рост по отношению к доллару и евро. В момент начала торгов американская валюта опустилась лишь на 9 копеек. Ее стоимость составила 73,81 рубля. Евро также уменьшился на 9 копеек, до 90,01 рубля.
Официальный курс валют от Банка России на 26 декабря составляет 73,69 рубля за доллар и 89,87 рубля за евро.
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