Эксперт прокомментировал рост курса евро по отношению к рублю

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Рост курса европейской валюты по отношению к рублю связан с укреплением евро на международном рынке. Такое мнение в беседе с RT выразил преподаватель РАНХиГС при президенте России, экономист Владислав Гинько.
По его словам, курс евро растет из-за того, что доллар дешевеет к корзине ведущих валют.
"Кстати, если посмотреть, у нас за последние 1,5 месяца произошло сильное укрепление рубля к доллару, порядка 10%. Оно связано с тем, что в паре "доллар к евро" доллар очень сильно снизился, а евро вырос", – рассказал экономист.
В пятницу курс евро на Московской бирже поднялся выше 90 рублей впервые с 7 декабря. Европейская валюта со сроком расчетов на завтра на 11:52 подорожала на 69 копеек, составив 90,04 рубля. Доллар вырос на 64 копейки – до 73,47 рубля. Таким образом, рубль усилил темпы снижения перед выходными.
Ранее сообщалось, что колебания на финансовых рынках и кризис, связанный с пандемией, поменяли отношение россиян к сбережениям. Эксперты отмечают, что многие больше не держат деньги на депозитах, предпочитая покупку валюты.
Аналитики заявили, что россияне поменяли отношение к сбережениям из-за пандемии
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