Экономист рассказал, стоит ли сейчас вкладывать в нестабильный биткоин

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Старший преподаватель факультета рыночных технологий РАНХиГС Борис Пивовар в беседе с Москвой 24 выразил мнение, что вкладываться в биткоины в нынешней ситуации стоит только тем людям, которые разбираются в этой криптовалюте, а также знают о всевозможных рисках.
17 декабря стоимость биткоина впервые в истории достигла 23 тысяч долларов. Как отмечают эксперты, с начала года она возросла более чем на 300%. Согласно прогнозам, котировки биткоина продолжат расти минимум до конца первого квартала будущего года и его стоимость может вырасти до 31 тысячи долларов.
"Вкладываться нужно только в те активы, которые ты понимаешь, как функционируют, и которые ты умеешь анализировать. То есть в данном случае, если человек намерен инвестировать средства в любые инструменты, которые для этого предназначены, акции, облигации, криптовалюту – неважно, то нужно заниматься этим осмысленно, а не инвестировать туда, потому что все так делают и это сейчас модно", – считает Пивовар.
При этом эксперт отмечает, что рост стоимость биткоина в следующем году – вопрос нерешенный. В этом вопросе принимают участие множество факторов. В том числе стоит оценивать обстановку в наступающем году и поведение других инструментов рынка.
И все же при этом, по словам Пивовара, биткоин в настоящей ситуации находится в более выигрышной позиции, нежели другие валюты и инструменты инвестирования.
"Нынешняя ситуация с коронавирусом в очень активной фазе по всему миру сейчас. И при этом биткоин бьет исторические максимумы. Ситуация помогает биткоину с точки зрения роста стоимости, потому что люди уходят от традиционных активов, золота, акций, облигаций – как от чего-то, что подвержено нынешним колебаниям. В то же время биткоин как средство будущего не зависит от потребителей, Центральных банков различных стран и является полностью технологичной валютой", – заключил экономист.
Ранее исполнительный директор Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) Александр Бражников связал рост стоимости биткоина с повышенным интересом к этой сфере экономики. Он подчеркнул, что люди обращают внимание на другие способы заработка. По словам Бражникова, сейчас более актуальными стали те сектора экономики, в которых имеется меньше проблем.
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