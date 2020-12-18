Ранее получавшие выплаты на детей семьи получат предновогодние 5 тыс рублей автоматически

Фото: портал мэра и правительства Москвы / Евгений Самарин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что те семьи, которые ранее уже получали выплаты на детей от государства, получат новые средства в размере 5 тысяч рублей автоматически.
"Сегодня я подписал два документа, которые обеспечивают финансирование, порядок и условия единовременных выплат семьям с детьми до восьми лет. На каждого ребенка родители или опекуны получат по 5 тысяч рублей", – приводит слова премьера ТАСС.
Ранее Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции сообщил, что семьи с детьми к Новому году смогут получить от государства по 5 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до 8 лет. Получить средства можно на тех детей, которые родились в период с 18 декабря 2012 года по 31 марта 2021 года.
В Пенсионном фонде РФ подтвердили, что выплаты будут начисляться в беззаявительном порядке для тех, кто ранее уже получал деньги по аналогичным программам. Заявление потребуется в тех семьях, где ребенок родился после 1 июля или же не было обращений за другими выплатами.
В ПФР объяснили, как семьям с детьми получить новогодние выплаты
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