В Минфине рассказали, что новогодние выплаты коснутся 14,7 млн детей

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73,5 миллиарда рублей необходимо будет выделить из резервного фонда правительства на новогодние выплаты на детей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минфина РФ.

"По предварительным расчетам, на эти меры из резервного фонда правительства будет выделено порядка 73,5 миллиарда рублей", – заявили в ведомстве.

Там добавили, что выплаты коснутся 14,7 миллиона российских детей.

На ежегодной большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин сообщил, что семьи с детьми до семи лет получат дополнительные выплаты в размере 5 тысяч рублей. Средства будут доставлены до них к Новому году.

"Посоветовался с правительством, с администрацией президента. Мы договорились о том, что мы сделаем нашим детям небольшой подарок: всем семьям, где есть дети до семи лет, выплатим по 5 тысяч рублей каждому ребенку", – заявил Путин.

Также глава государства подчеркнул, что объем поддержки семей с детьми может вырасти с 1 января 2021 года, если не во всех семьях уровень дохода будет превышать один прожиточный минимум на человека. Он отметил, что данный вопрос будет проанализирован.