Семьям с детьми до 7 лет выплатят по 5 тыс рублей к Новому году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Владимир Путин заявил, что семьи с детьми до семи лет к Новому году получат дополнительные выплаты в размере 5 тысяч рублей. Об этом президент РФ рассказал в ходе пресс-конференции.

"Посоветовался с правительством, с администрацией президента. Мы договорились о том, что мы сделаем нашим детям небольшой подарок: всем семьям, где есть дети до семи лет, выплатим по 5 тысяч рублей каждому ребенку", – уточнил глава государства.

Президент уточнил, что новогодние 5 тысяч рублей выплатят до праздников.

"До Нового года (поступят. – Прим. ред.). Обычным порядком, как это было при выплате 10 тысяч рублей детям до 16 лет", – сказал он.

Ранее Владимир Путин заявил, что с 1 января 2021 года в России может вырасти объем поддержки семей с детьми. Он может быть увеличен до одного прожиточного минимума на ребенка, если не во всех семьях уровень дохода будет превышать один прожиточный минимум на человека.

Глава государства также напомнил, что в стране действует определенный норматив по выплатам исходя из возраста детей.

Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина прошла в четверг, 17 декабря. Президент ответил на вопросы журналистов и граждан страны в дистанционном формате – в резиденцию в Ново-Огареве были приглашены только представители кремлевского пула.

