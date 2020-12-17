Поддержка семей с детьми может возрасти с 1 января 2021 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России объем поддержки семей с детьми может возрасти с 1 января будущего года до одного прожиточного минимума на ребенка, если не во всех семьях уровень дохода будет превышать один прожиточный минимум на человека, заявил Владимир Путина в ходе ежегодной пресс-конференции.

"Мы решили проанализировать ситуацию, посмотреть, как это отражается на доходах семей. И если не все семьи будут дотягивать до одного ПМ на человека, то с 1 января следующего года мы будем платить по одному прожиточному минимуму на каждого ребенка", – сказал президент.

Глава государства напомнил, в стране выстроена программа поддержки семей, в которых воспитываются дети до 7 лет.

В рамках программы, по его словам, на каждую категорию семей приходится отдельный норматив по выплатам.

Путин отметил, что на детей от полутора лет ввели пособия, которые можно получить по следующей схеме: если у каждого члена семьи доходы меньше двух ПМ, то такие семьи имеют право на получение одного прожиточного минимума на каждого ребенка.

"От 1,5 до 3 лет, если меньше доход, соответствующий по этим ПМ-ам, то тогда можно получить то же самое, но из маткапитала. Мы предоставили право получить эти средства из материнского капитала. Наконец, для детей от 3 лет до 7 лет мы ввели следующее правило: если в семье не дотягивают на каждого члена до одного прожиточного минимума, то начали платить 0,5 ПМ на каждого ребенка", – рассказал российский лидер.

Ранее глава Минтруда РФ Антон Котяков рассказал, что в 2021 году при регистрации рождения ребенка матерям будет автоматически приходить информация о доступных мерах поддержки семьям с детьми. По его словам, постепенно министерство планирует упростить получение подобных льгот. Министр также добавил, что во втором полугодии начнет работать единый контакт-центр, с помощью которого можно будет проконсультироваться по вопросу получения доступных мер социальной поддержки.

Кроме того, в трех регионах РФ появились продовольственные карты для семей с детьми. По ним можно приобрести только продукты первой необходимости. Для покупки алкоголя или табачных изделий карта недоступна.