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Продовольственные карты для семей с детьми появились в трех регионах РФ. Об этом сообщает Общероссийский народный фронт.
"В ноябре 2020 года в России начала работу программа поддержки нуждающихся семей с детьми "Продовольственная карта". Программу поддержал Общероссийский народный фронт и региональные органы социальной защиты населения", – заявили в организации.
Семьи – участники проекта могут ежемесячно покупать продукты по карте на сумму до 1000 рублей. Уточняется, что пока этой услугой пользуется только тысяча семей в Санкт-Петербурге, Ростовской и Владимирской областях.
"Развитие программы предполагает увеличение числа регионов-участников и числа семей, имеющих право на пользование продкартой. Целью организаторов является оказание помощи двум миллионам семей, которые, по данным Росстата, являются нуждающимися", – подчеркнули в ОНФ.
По программе "Продовольственная карта" можно приобрести только продукты первой необходимости. Для покупки алкоголя или табачных изделий она недоступна, подчеркнули специалисты.
В конце октября эксперты рассказали о продуктах, которые могут подорожать в преддверии Нового года. Согласно прогнозам аналитиков, цены могут повыситься на рыбные изделия и макароны.
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