Эксперт оценил идею ввести в России продовольственные карточки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Президент автономной некоммерческой организации "Институт отраслевого питания" Владимир Чернигов прокомментировал Москве 24 идею ввести продовольственные карточки в России.
Ранее в ООН предложили внедрить в России систему продовольственных карточек, чтобы повысить и стабилизировать доход малообеспеченных семей.
По словам Чернигова, случившиеся потрясения, связанные с пандемией коронавируса, существенно повлияли на экономическую доступность продуктов питания для отдельных категорий населения, особенно беднейших: многодетных, малоимущих.
"Этот экономический доступ может быть обеспечен путем введения сертификатов, карточек, талонов – разные названия. Но ошибкой является аналогия с карточками в голодные годы, поскольку по ним распределялись ограниченные ресурсы продуктов. Сейчас вопросов такого распределения и ограничения в физическом продовольствии (наличии продуктов в магазинах. – Прим. ред.) просто нет", – объяснил эксперт.
Кроме того, эксперт объяснил, что система продовольственных талонов обеспечит не только адресную поддержку, но и целевое использование средств.
"Найдутся те, кого надо поддержать. Именно путем обеспечения какими-то базовыми или специальными продуктами. Наличие таких инструментов, как карточки, спокойно решит эту задачу. Государство будет уверено, что именно те, кому нужно, получат то, что нужно, чем просто будут куда-то отправлены деньги", – заключил эксперт.
Ранее директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) для связи с Российской Федерацией Олег Кобяков в разговоре с "Московским комсомольцем" предложил ввести в стране продуктовые карточки.
"К внедрению аналогичной системы в России я лично отношусь положительно. Это позволит людям, которые станут получателями такого рода помощи, планировать свои расходы, а также меню на несколько дней вперед, зная, какие базовые продукты они смогут получить от государства", – рассказал Кобяков.
По словам специалиста, голод остается одной из важнейших глобальных проблем, которая тормозит развитие человечества и препятствует переходу на рельсы устойчивого развития. По данным ФАО, в мире голодают 680 миллионов человек. За последние пять лет количество голодающих растет по 10 миллионов человек в год, а пандемия коронавируса может добавить еще порядка 130 миллионов человек.
При этом специалист заверил, что в обозримом будущем россиянам голод не грозит. "Россия входит в число стран, покончивших с хроническим голодом как с явлением. Это огромное историческое достижение для страны, население которой за последнее столетие не раз сталкивалось с масштабным голодом", – объяснил Кобяков.
По данным российского национального обзора достижения Целей устойчивого развития, количество голодающих в стране в 2019 году составило 1,6% – цифра в пределах статистической погрешности. При этом часть россиян сталкивается с проблемой нехватки продовольствия. К таким категориям относятся те, кто потерял работу или кормильца, одинокие пожилые люди, многодетные семьи и представители других незащищенных слоев населения.
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