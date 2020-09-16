Эксперт оценил идею ввести в России продовольственные карточки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Президент автономной некоммерческой организации "Институт отраслевого питания" Владимир Чернигов прокомментировал Москве 24 идею ввести продовольственные карточки в России.

Ранее в ООН предложили внедрить в России систему продовольственных карточек, чтобы повысить и стабилизировать доход малообеспеченных семей.

По словам Чернигова, случившиеся потрясения, связанные с пандемией коронавируса, существенно повлияли на экономическую доступность продуктов питания для отдельных категорий населения, особенно беднейших: многодетных, малоимущих.

"Этот экономический доступ может быть обеспечен путем введения сертификатов, карточек, талонов – разные названия. Но ошибкой является аналогия с карточками в голодные годы, поскольку по ним распределялись ограниченные ресурсы продуктов. Сейчас вопросов такого распределения и ограничения в физическом продовольствии (наличии продуктов в магазинах. – Прим. ред.) просто нет", – объяснил эксперт.





Владимир Чернигов президент АНО "Институт отраслевого питания" Предоставление продовольствия в натуральном виде, а для этого нужен сертификат, талон, карточка – способ повысить продовольственную доступность основных видов продуктов, которые нужны наиболее уязвимым слоям населения. Категории этих слоев можно определять разным образом: по уровню дохода, по составу семьи... Мне кажется, что такой государственный инструмент необходим, его необходимо внедрить как работающий.

Кроме того, эксперт объяснил, что система продовольственных талонов обеспечит не только адресную поддержку, но и целевое использование средств.

"Найдутся те, кого надо поддержать. Именно путем обеспечения какими-то базовыми или специальными продуктами. Наличие таких инструментов, как карточки, спокойно решит эту задачу. Государство будет уверено, что именно те, кому нужно, получат то, что нужно, чем просто будут куда-то отправлены деньги", – заключил эксперт.

Ранее директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) для связи с Российской Федерацией Олег Кобяков в разговоре с "Московским комсомольцем" предложил ввести в стране продуктовые карточки.

"К внедрению аналогичной системы в России я лично отношусь положительно. Это позволит людям, которые станут получателями такого рода помощи, планировать свои расходы, а также меню на несколько дней вперед, зная, какие базовые продукты они смогут получить от государства", – рассказал Кобяков.

По словам специалиста, голод остается одной из важнейших глобальных проблем, которая тормозит развитие человечества и препятствует переходу на рельсы устойчивого развития. По данным ФАО, в мире голодают 680 миллионов человек. За последние пять лет количество голодающих растет по 10 миллионов человек в год, а пандемия коронавируса может добавить еще порядка 130 миллионов человек.

При этом специалист заверил, что в обозримом будущем россиянам голод не грозит. "Россия входит в число стран, покончивших с хроническим голодом как с явлением. Это огромное историческое достижение для страны, население которой за последнее столетие не раз сталкивалось с масштабным голодом", – объяснил Кобяков.

По данным российского национального обзора достижения Целей устойчивого развития, количество голодающих в стране в 2019 году составило 1,6% – цифра в пределах статистической погрешности. При этом часть россиян сталкивается с проблемой нехватки продовольствия. К таким категориям относятся те, кто потерял работу или кормильца, одинокие пожилые люди, многодетные семьи и представители других незащищенных слоев населения.