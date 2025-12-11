Пальмовая оранжерея "Аптекарского огорода" временно закроется с 22 декабря

Фото: телеграм-канал "Аптекарский огород МГУ"

Пальмовая оранжерея в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" будет закрыта с 22 по 26 декабря из-за подготовки к Фестивалю орхидей. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

"В это время вы сможете погулять по Субтропической и Суккулентной оранжереям, а также под открытым небом", – указали представители ботсада.

Фестиваль орхидей начнется 27 декабря и продлится до 1 марта.

Ранее "Аптекарский огород" пригласил москвичей и гостей города увидеть новый цветок – редкую орхидею Масдеваллию "птичье яйцо". Растение представлено в стеклянной витрине Пальмовой оранжереи.

Особенностью этой орхидеи является характерный овальный цветок, который выделяет ее среди других представителей рода Масдеваллия и делает особенно ценной для коллекционеров.