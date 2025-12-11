Женщину в квартире на Богородском Валу в Москве мог убить ее сожитель

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Женщина, тело которой нашли в жилом доме на улице Богородский Вал в Москве, предварительно, была убита сожителем. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного управления Следственного комитета России.

В ведомстве рассказали, что сначала мужчина нанес ножевые ранения женщине, а затем покончил с собой. Там добавили, что расследование уголовного дела продолжается. Следователями и криминалистами устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Тела мужчины 1962 года рождения и женщины 1988 года рождения с ножевыми ранениями и другими телесными повреждениями были найдены в квартире в четверг, 11 декабря.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

