Движение поездов Белорусского направления МЖД изменится 12–14 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Расписание движения пригородных поездов Белорусского направления Московской железной дороги (МЖД) и МЦД-1 изменится с пятницы по воскресенье, с 12 по 14 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЖД.

Ограничения будут действовать с 23:00 пятницы до 06:00 субботы, а также в это же время 13–14 декабря. На участке от станции Фили до Кунцево-1 будет перекрыт второй путь, из-за чего составы проследуют по соседним путям. В частности, у некоторых электропоездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок. Некоторые поезда выведут из расписания.

Ранее стало известно, что в это же время изменится график движения поездов "Аэроэкспрессов" в аэропорт Шереметьево. Ожидается увеличение интервалов до 1 часа на участке Одинцово – Белорусская и до 30 минут – от Белорусской до Лобни.

При этом некоторые составы будут следовать без остановок на станциях Баковка, Сетунь и Тестовская, а электрички на маршруте от Славянского бульвара до Беговой и обратно пойдут по пути в сторону Одинцова.

