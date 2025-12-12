Форма поиска по сайту

12 декабря, 15:10

Daily Star: собаки видят сны, в том числе кошмары

Ученые рассказали, что собаки видят сны, в том числе кошмары

Фото: 123RF.com/alfazetchronicles

Собаки, как и многие другие животные, видят сны, которые отражают их повседневную жизнь. Например, легкое поскуливание во сне может указывать на неприятные переживания питомца, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Daily Star.

Научный журналист Беки Хупер пояснил, что ученые исследуют активность мозга разных видов животных, чтобы понять природу их сновидений. Результаты показывают, что у собак, кошек, крыс и птиц во время сна наблюдаются сходные нейронные паттерны, что указывает на то, что они видят сны.

При этом отсутствие внешних движений не означает отсутствие снов – некоторые дикие животные, по мнению экспертов, вероятно, в процессе эволюции научились спать неподвижно, чтобы не привлекать внимание хищников.

Как отметил Хупер, когда мозговая активность спящего животного напоминает активность в состоянии бодрствования, это прямой признак того, что животное видит сон.

"Изучая мозговую активность, ученые могут не только подтвердить наличие сновидений, но и понять, о чем именно "мечтают" животные", – добавил он.

По его словам, один из наиболее изученных примеров – крысы. Во время сна их мозг воспроизводит те же маршруты, которые возникали при движении по лабиринту. Кроме того, крысы способны "прокручивать" в мыслях пройденные маршруты в обратном порядке и даже представлять новые пути.

Специалисты полагают, что похожие процессы происходят и у домашних питомцев, особенно у собак. Благотворительная организация Blue Cross, занимающаяся защитой животных, сообщила, что у собак активируются те же зоны мозга, что и у людей во время фазы быстрого движения глаз – именно в этот период сновидения наиболее ярки.

"Мозг собаки обрабатывает информацию очень похоже на человеческий, поэтому можно предположить, что собаки видят сны так же, как и мы", – пояснили эксперты.

К типичным признакам сновидений у собак относят подергивание лап, мерцание глаз, поскуливание, лай, виляние хвостом и изменение ритма дыхания. В то же время специалисты отметили, что определить эмоциональную окраску сна – позитивную или негативную – практически невозможно.

Ранее ветеринарный врач Сергей Середа рассказал, что у кошек и собак депрессия проявляется как и у людей – питомцы становятся вялыми, проявляют меньше активности и теряют интерес к общению. По его словам, такое состояние развивается у животных в основном из-за стресса.

