Ветеринар Шеляков: поедание снега собакой может обернуться ожогом внутренностей

Фото: 123RF.com/brusnik

Поедание уличного снега собакой может привести к ожогам внутренностей, особенно если в нем содержатся реагенты. Об этом в беседе с RT предупредил ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

По ее словам, все химические реагенты опасны для здоровья. Однако в настоящее время большой популярностью пользуются вещества на основе хлорида кальция. Это вещество при контакте с влагой начинает нагреваться, что и грозит ожогами.

Кроме того, реагенты могут стать причиной отравления, продолжил врач, пояснив, что городской снег содержит множество загрязняющих веществ. Среди них он выделил копоть, сажу и биологические загрязнения.

Вместе с тем эксперт обратил внимание, что люди, испытывающие неприязнь к животным, иногда добавляют в снег ядовитые приманки.

"Какое-то время назад ветеринары получали информацию, какой реагент в каком районе города используется. Сейчас такой информации мы не получаем", – подытожил Шеляков.

Ранее москвичам рекомендовали воспользоваться столичными онлайн-сервисами для подготовки питомцев к холодному времени года. Например, в суперсервисе "Мой питомец" представлен раздел "Жизненные ситуации", где собраны полезные советы.

Все рекомендации разработаны специалистами государственной ветеринарной службы. Пользователи найдут там статьи об уходе за экзотическими животными, информацию о том, как действовать, если питомец потерялся, и рекомендации по подготовке животного к длительной поездке.