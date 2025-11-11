Пункты обогрева для бездомных возобновили работу в Москве

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Пять мобильных пунктов обогрева для бездомных людей возобновили работу с наступлением холодов в Москве. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

"В холодное время года люди, которые по разным причинам оказались на улице, становятся особенно уязвимыми. Чтобы помочь им и обеспечить их безопасность, специальные отапливаемые автобусы будут дежурить на площадях пяти столичных вокзалов – Ярославского, Курского, Павелецкого, Белорусского и Киевского", – сказала она.

Заммэра пояснила, что люди, которые остались без крыши над головой, чаще всего приходят на вокзалы, поэтому основные пункты расположены именно там. Они открыты с 20:00 до 08:00.

Тем, кто оказался в трудной ситуации или приехал в Москву на заработки, предлагают помощь. Например, поддержку всегда можно получить в Центре имени Глинки – там с каждым человеком работают индивидуально. Отделения находятся на улицах Иловайской, Ижорской и Матросова.

Работники помогают с восстановлением документов, поиском работы, связью с родственниками. Также предлагаются консультации психолога. Пожилые люди могут оформить проживание в стационарном учреждении. Сотрудники центра часто остаются на связи с людьми, которые получили помощь.

Кроме того, в столице есть и диспетчерская служба, которая работает круглосуточно. При обнаружении бездомного или того, кто нуждается в помощи, можно обратиться в отделение мобильных бригад "Социальный патруль" по телефонам 8 (499) 357-01-80 и 8 (903) 720-15-08, а также в единую службу помощи 112.

