Более трех тысяч москвичей приняли участие в осеннем сезоне проекта "Время добра"

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

С 27 сентября по 5 октября состоялся осенний сезон волонтерского проекта "Время добра", который объединил свыше 3 тысяч жителей столицы. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Для участников акции была подготовлена насыщенная программа, состоящая более чем из 65 социально полезных событий по разным направлениям добровольческой деятельности. Важной частью стали мероприятия ко Дню воссоединения новых регионов с Россией и Дню старшего поколения.

Также более половины мероприятий осеннего сезона проекта были посвящены помощи участникам специальной военной операции (СВО) и их семьям, а также ветеранам и жителям новых регионов РФ.

Волонтеры передали в региональную общественную организацию "Московский дом солдатского сердца" многофункциональные маскировочные сети, которые делали на мастер-классе, тактические браслеты, теплые вязаные изделия из специальной пряжи и трогательные сувениры с оберегами.

Кроме того, волонтеры впервые изготовили для бойцов СВО антитепловизионные одеяла, незатухающие спички и компактный сухой душ.

Также военнослужащим передали кулинарные подарки, созданные на мастер-классе, многофункциональные шарфы-бафф. Без внимания не остались собаки-терапевты ветеранов боевых действий, волонтеры изготовили для них лежанки.

Вместе с тем в осеннем сезоне проекта волонтеры приняли участие в серии мемориально-патронатных акций. За неделю они привели в порядок более десятка памятников и мемориалов по всему городу и почтили память героев великих событий страны.

Ко Дню воссоединения новых регионов с Россией столичные волонтеры доставили в Мариуполь более девяти тонн гуманитарной помощи. Жителям и социальным учреждениям передали продукты питания, средства личной гигиены, канцелярские принадлежности и многие другие полезные вещи.

В рамках мероприятия в честь 10-летия объединения поисковых клубов "Нарский рубеж" столичные добровольцы изготовили хирургические салфетки из марли для военных госпиталей и провели концерты в одной из воинских частей и госпитале.

В Дубенском доме-интернате для престарелых и инвалидов волонтеры подготовили творческую программу ко Дню старшего поколения и вместе с подопечными расписывали пряники. А в социальном доме "Москворечье" провели мастер-класс по квиллингу, во время которого волонтеры учили всех желающих создавать поделки из скрученных бумажных полосок.

Для людей старшего возраста активисты мастерили декор на зеркалах из воздушного пластилина, а для людей, перенесших инсульт, изготовили специальные тренажеры для развития мелкой моторки – бизиборды. Для представителей совета ветеранов района Южное Тушино волонтеры провели мастер-класс по рисованию гуашью, а ученики младших классов смастерили для них открытки.

В семейном центре "Притяжение" студенты столичных вузов организовали мастер-класс для детей по лепке из воздушного пластилина и занятия по сборке мозаики под руководством опытного мастера. Лучшие работы станут частью экоинсталляции в ресурсном центре "Мосволонтер".

Волонтеры также помогли провести в парках и скверах столицы дружеские старты "5 верст" и привели в порядок территорию у библиотеки № 267 имени Н. К. Крупской.

Для питомцев одного из приютов активисты смастерили именные ошейники-медальоны с использованием техники выжигания по дереву. Для бездомных собак были сделаны поводки из паракорда, которые потом передали в один из московских приютов.

Также столичные волонтеры продолжают активно помогать бойцам в зоне СВО. Активисты Мещанского района 1 октября отправили партию гуманитарной помощи в зону специальной военной операции. Горожане принесли в волонтерские пункты созданные своими руками и приобретенные вещи. Среди них тысячи окопных свечей, 500 квадратных метров маскировочных сетей, 50 пар теплых носков и гигиенические средства.