Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 декабря, 19:18

Наука

Магнитные бури уровня G2–G3 накроют Землю 9–10 декабря

Фото: depositphotos/KrisCole

Ученые предупредили о магнитных бурях уровня G2–G3 9–10 декабря после того, как выброс плазмы от вспышки на Солнце дойдет до Земли, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

В публикации отмечается, что вспышка класса M8.1, произошедшая в ночь на 7 декабря, была умеренной силы, но ее центр находился точно на линии "Солнце – Земля".

Это означает, что удар по магнитосфере планеты будет практически фронтальным, и ничто не смягчит его воздействия, пояснили в лаборатории.

Пик магнитной бури, по расчетам, придется на вторую половину 9 декабря. Возмущения создадут благоприятные условия для возникновения полярных сияний.

Две вспышки предпоследнего класса М произошли на Солнце вечером 6 декабря. Первая была классифицирована как M1.1, вторая – М8.1. В лаборатории уточняли, что такие вспышки могут провоцировать магнитные бури.

Ученые предупредили о самом крупном в 2025 году комплексе солнечных пятен

Читайте также


наука

Главное

Что можно вырастить дома к Новому году?

Зимой можно организовать "огород" прямо в квартире

Если хочется посадить то, что даст урожай к Новому году, стоит обратить внимание на лук

Читать
закрыть

Увеличится ли зарплата учителей минимум до двух МРОТ?

Депутаты уверены: мера повысит привлекательность профессии

Основной причиной дефицита кадров в образовании эксперты считают низкие доходы

Читать
закрыть

Что будет с салонами красоты в РФ после налоговых изменений?

Более 50% салонов красоты в России могут прекратить работу из-за налоговой реформы

Наиболее уязвимыми окажутся салоны в городах-миллионниках

Читать
закрыть

Как побывать на рабочем корпоративе и не опозориться?

В сочетании с праздником алкоголь порождает массу потенциально опасных для карьеры ситуаций

Стоит заранее ознакомиться с дресс-кодом, чтобы не выглядеть неуместно

Читать
закрыть

Что грозит столичной ветклинике, в которой умер шпиц?

Животные считаются имуществом, и судебная практика идет по пути присуждения компенсаций

Правоохранители могут провести проверку по статье о жестоком обращении с животными

Читать
закрыть

Чем полезны ежедневные объятия?

Объятия влияют на парасимпатическую нервную систему

При тактильном контакте замедляется дыхание, постепенно приходит чувство безопасности

Читать
закрыть

Как защититься от гонконгского гриппа?

Вакцины, которые россиянам предлагают с начала сентября, защищают от вируса

Важно носить одноразовые медицинские маски и часто мыть руки

Читать
закрыть

Станет ли больше свободного времени на работе за счет цифровизации?

Эксперты уверены: итогом цифровизации станет увеличение скорости выполнения задач

Цифровизация может продолжиться еще какое-то время, а после процесс застынет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика