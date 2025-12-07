Магнитные бури уровня G2–G3 накроют Землю 9–10 декабря

Фото: depositphotos/KrisCole

Ученые предупредили о магнитных бурях уровня G2–G3 9–10 декабря после того, как выброс плазмы от вспышки на Солнце дойдет до Земли, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

В публикации отмечается, что вспышка класса M8.1, произошедшая в ночь на 7 декабря, была умеренной силы, но ее центр находился точно на линии "Солнце – Земля".

Это означает, что удар по магнитосфере планеты будет практически фронтальным, и ничто не смягчит его воздействия, пояснили в лаборатории.

Пик магнитной бури, по расчетам, придется на вторую половину 9 декабря. Возмущения создадут благоприятные условия для возникновения полярных сияний.

Две вспышки предпоследнего класса М произошли на Солнце вечером 6 декабря. Первая была классифицирована как M1.1, вторая – М8.1. В лаборатории уточняли, что такие вспышки могут провоцировать магнитные бури.